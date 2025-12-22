Cotonou aux couleurs du Maroc pour le match d’ouverture des Lions de l’Atlas

Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), a effectué une belle entame de compétition s’imposant par un score de 2 buts à zéro aux Comores en match d’ouverture ce dimanche 21 décembre 2025. La communauté marocaine au Bénin a vécu ce moment intense de joie sur le Fan zone du réseau Moov Africa installé au Novotel à Cotonou.

C’est à côté de la piscine du Novotel que les Marocains résidant au Bénin ont suivi le match inaugural de la 35e édition de la CAN. Dans une ambiance festive et très conviviale, les supporters des Lions de l’Atlas, vêtus pour la plupart de leur maillot habituel, ont suivi la cérémonie d’ouverture, suivie de la rencontre elle-même.

En première loge, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Maroc près le Bénin, SEM Rachid Rguibi, entouré de ses homologues de l’Egypte, de la France, du secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et plusieurs autres personnalités. Ces différentes personnalités aux côtés du Doyen du Corps diplomatique, ont poussé les Lions à la victoire pour ce match d’ouverture. Si le pénalty raté dans les quinze premières minutes en début de rencontre a donné un peu de frissons aux supporters, les Lions en second partie ont vite fait de prendre la rencontre en leur faveur dominant leurs adversaires ; score en fin de match, 2-0 pour le Maroc.

Un résultat très satisfaisant pour le Royaume du Maroc qui espère après le sacre de 1976, remporter ce trophée pour le bonheur de tout le Royaume.

Jeux divers, cadeaux et plusieurs autres activités ont marqué cette soirée consacrée au match d’ouverture de la CAN.

F. A. A.

22 décembre 2025 par ,