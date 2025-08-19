Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »

Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à la retenue dans leurs échanges en ligne avec des internautes gabonais, après une polémique autour de commerçants béninois établis au Gabon.

« Il s’observe depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, des échanges dénués de courtoisie », souligne le communiqué officiel signé du ministère des Affaires étrangères.

Face à cette situation, Cotonou invite les internautes des deux pays « à faire preuve de retenue et de fraternité dans leurs publications ».

Le gouvernement rappelle par ailleurs que le Bénin et le Gabon « entretiennent d’excellents rapports de coopération » et que les ressortissants des deux États « bénéficient de la bienveillance des autorités nationales ».

Cotonou assure enfin qu’il continuera, en lien avec Libreville, à renforcer les relations bilatérales dans un « climat sain et mutuellement bénéfique » pour les « deux États et leurs peuples ».

Une vidéo virale dans laquelle une Gabonaise sommait des commerçants béninois établis au Gabon de retourner dans leur pays a été l’élément déclencheur des échanges ’’discourtois’’ entre internautes béninois et gabonais.

M. M.

LE COMMUNIQUÉ DU BÉNIN

