mardi, 19 août 2025 -

708 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Echanges discourtois entre internautes

Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »




Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à la retenue dans leurs échanges en ligne avec des internautes gabonais, après une polémique autour de commerçants béninois établis au Gabon.

« Il s’observe depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, des échanges dénués de courtoisie », souligne le communiqué officiel signé du ministère des Affaires étrangères.

Face à cette situation, Cotonou invite les internautes des deux pays « à faire preuve de retenue et de fraternité dans leurs publications ».

Le gouvernement rappelle par ailleurs que le Bénin et le Gabon « entretiennent d’excellents rapports de coopération » et que les ressortissants des deux États « bénéficient de la bienveillance des autorités nationales ».

Cotonou assure enfin qu’il continuera, en lien avec Libreville, à renforcer les relations bilatérales dans un « climat sain et mutuellement bénéfique » pour les « deux États et leurs peuples ».

Une vidéo virale dans laquelle une Gabonaise sommait des commerçants béninois établis au Gabon de retourner dans leur pays a été l’élément déclencheur des échanges ’’discourtois’’ entre internautes béninois et gabonais.
M. M.

LE COMMUNIQUÉ DU BÉNIN

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Trois tonnes de cocaïne saisies grâce à la coopération marocaine


14 août 2025 par Ignace B. Fanou
Trois tonnes de cocaïne ont été saisies, le 13 août 2025, au large des (…)
Lire la suite

Voici les statistiques du transport aérien mondial


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié (…)
Lire la suite

Le vendredi 15 août férié au Bénin


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journée du 15 août 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur (…)
Lire la suite

Quatre chauffeurs routiers marocains libérés


4 août 2025 par Ignace B. Fanou
Libération de quatre chauffeurs routiers marocains, enlevés en janvier (…)
Lire la suite

M. Boulos réaffirme le soutien américain au plan d’autonomie du Sahara (…)


4 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Haut conseiller du président des Etats-Unis, Massad Boulos, a (…)
Lire la suite

Trump réaffirme la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité (…)


2 août 2025 par Ignace B. Fanou
La Fête du Trône 2025 a été l’occasion pour le Président Donald Trump (…)
Lire la suite

« Le Maroc est une puissance émergente en Afrique sous l’impulsion royale »


1er août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, (…)
Lire la suite

26 ans de règne et des liens panafricains célébrés à Cotonou


31 juillet 2025 par Marc Mensah
À l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le (…)
Lire la suite

Le Maroc envoie une aide humanitaire et médicale d’urgence en Palestine


30 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc au secours de la Palestine. SM le Roi Mohammed VI (…)
Lire la suite

SM. Le Roi accorde la Grâce Royale à 19.673 personnes


29 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
A l’occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a (…)
Lire la suite

Zayed Sustainability Prize reçoit 7 761 candidatures de 173 pays


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Zayed Sustainability Prize bat un nouveau record pour sa 17ᵉ édition. (…)
Lire la suite

La Francophonie appelle au calme après les affrontements frontaliers


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, se dit « (…)
Lire la suite

La Gambie réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara


23 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
La République de Gambie rejoint la dynamique internationale en (…)
Lire la suite

Spike et Tonya LEE, nouveaux visages du Bénin auprès de la diaspora (…)


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a annoncé, ce mercredi 23 juillet 2025, la (…)
Lire la suite

Le Portugal exprime son plein soutien au Plan marocain d’autonomie


22 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Après l’Espagne, son voisin européen vient de s’inscrire dans la (…)
Lire la suite

TF1+ désormais disponible en Afrique Francophone


14 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis son lancement début 2024 en France, TF1+ a su s’imposer avec (…)
Lire la suite

Cinq pays africains sur la liste noire du blanchiment et de financement (…)


12 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
La Commission Européenne vient de mettre à jour la liste des pays à (…)
Lire la suite

L’énergie au centre d’un partenariat entre l’Algérie et le Bénin


11 juillet 2025 par Marc Mensah
A la tête d’une délégation, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires