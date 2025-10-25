Cotonou accueille un colloque pour des solutions durables en SSR

L’hôtel Azalaï de Cotonou abrite du 27 au 29 octobre 2025, le Colloque International sur les Avancées Scientifiques en Santé Sexuelle et Reproductive (CIAS-SSR). Les objectifs et les résultats attendus de cette rencontre ont été présentés lors d’une conférence de presse, vendredi 24 octobre, à Cotonou.

Plus de 400 participants d’une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique sont attendus au Colloque International sur les Avancées Scientifiques en Santé Sexuelle et Reproductive (CIAS-SSR) du 27 au 29 octobre à Cotonou. Il est placé sous le thème « Droits et Santé Sexuelle et Reproductive : accélérer les progrès vers l’atteinte des ODD 2030 en Afrique ». Co-organisé par l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF) et l’Agence belge de coopération internationale (Enabel), en partenariat avec plusieurs organisations nationales et internationales, ce colloque se veut un cadre d’échanges et d’engagement en faveur des droits et de la santé sexuelle et reproductive (DSSR) sur le continent.

« Nous faisons face à des défis persistants liés aux droits en santé sexuelle et reproductive. Il est clair qu’aujourd’hui, nous devons définir des stratégies plus audacieuses qui intègrent des innovations pour que les défis qui sont liés à ce domaine soient relevés », a déclaré Comlan Christian AGBOZO, directeur exécutif de l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF). Selon lui, malgré des engagements multiples, les Objectifs de Développement Durable (ODD) 3 et 5 relatifs à la santé et à l’égalité des sexes n’avancent pas au rythme souhaité. « Nous n’avons pas suffisamment de données probantes pour pouvoir aligner nos stratégies et maximiser l’impact de nos interventions », a relevé le directeur exécutif de l’ABPF. Ce colloque vise justement à combler ce vide en réunissant chercheurs, décideurs et acteurs de terrain pour faire des recommandations concrètes afin d’accélérer les progrès vers l’atteinte des ODD 2030 en Afrique.

Financement durable des systèmes de SSR

Pour Dr Élysée SOMASSE, expert santé à Enabel, ce colloque s’inscrit dans un contexte international marqué par la réduction des financements en matière de droits sexuels et reproductifs. « Quand on parle des droits sexuels et reproductifs, ce n’est pas qu’on est en train juste de revendiquer des droits pour une catégorie donnée de la population, c’est plus large que ça. C’est une vraie question de développement », a-t-il soutenu. Il insiste sur la nécessité de trouver de nouveaux financements afin de relever les défis.

Ce colloque est un moment clé pour analyser les progrès réalisés et les défis persistants pour l’atteinte des ODD 2030 en lien avec les DSSR en Afrique ; partager les innovations et les dernières avancées scientifiques et bonnes pratiques sur la SSR ; favoriser l’élaboration de recommandations africaines pour l’intégration des bonnes pratiques, innovations et susciter l’engagement et les réflexions pour des financements durables en faveur des DSSR en Afrique. Les discussions s’articuleront autour de quatre axes stratégiques tels que les droits, l’équité et l’accès à la SSR pour les jeunes et populations vulnérables ; la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers l’innovation et la qualité des soins ; le leadership et l’autonomisation des femmes et des jeunes ; et le financement durable des systèmes de SSR.

Dr Aziza AZIZ- SULEYMAN, experte genre et santé à Enabel, a rappelé que la santé n’est pas qu’un service, mais un droit humain fondamental. Elle a salué l’implication du Ministère de la Santé, de l’Ambassade des Pays-Bas, de l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), de l’UNFPA et autres.

Trois jours pour agir et s’engager

Selon le programme officiel, le 27 octobre sera consacré à une journée pré-colloque axée sur le renforcement des capacités des jeunes chercheurs, professionnels de santé et acteurs de la société civile. Le lancement du colloque aura lieu le 28 octobre, suivi de panels, d’ateliers thématiques et d’espaces d’exposition autour de quatre axes principaux.

Les conclusions déboucheront sur un recueil d’articles scientifiques et un ensemble de recommandations politiques africaines, et un pacte d’engagements collectifs visant à renforcer la place de la SSR dans les priorités nationales et régionales. Les résolutions seront portées à la Conférence Internationale sur la Planification Familiale (ICFP 2025).

Akpédjé Ayosso

25 octobre 2025 par ,