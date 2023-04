Cotonou accueille le sommet African Cities Lab en mai

Le premier sommet annuel ‘’Villes numériques et intelligentes : Datafrication’’ de African cities Lab aura lieu les 23 et 23 mai dans deux villes d’Afrique.

Cotonou (Bénin) et Ben Guérir (Maroc) vont accueillir les 23 et 24 mai 2023, le sommet African Cities Lab. L’évènement va réunir entre autres des politiques, des professionnels de l’urbanisme, universitaires, des entrepreneurs, des acteurs publics et privés et des jeunes du monde entier afin de dynamiser le développement des villes africaines. Les discussions seront axées sur la collecte de données en temps réel, l’établissement de réseaux de communication pour connecter les appareils et les personnes en Afrique, l’analyse de données pour optimiser la gestion des ressources urbaines et la création de services publics de base.

« Depuis Sèmè City (Cotonou, Bénin) et l’Université Polytechnique Mohammed VI (Ben Guérir, Maroc) et à travers une plateforme en ligne dédiée, des acteurs urbains internationaux et intergénérationnels, des politiciens, des architectes, des chercheurs universitaires, des jeunes, des organisations nationales et internationales dissémineront des idées et imagineront des solutions basées sur les données pour construire de nouveaux modèles de villes africaines », informent les organisateurs.

Les acteurs du monde académique et scientifique peuvent soumettre leurs contributions sur le thème des villes numériques et intelligentes dans le cadre du sommet African Cities Lab 2023 (https://summit.africancitieslab.org/fr/acc-calls/).

Akpédjé Ayosso

🗓 Save The Date 🔔 Le premier sommet annuel organisé par @AfricanCtiesLab se tiendra les 23 et 24 mai 2023 et se déroulera simultanément en ligne et dans deux villes d'Afrique que sont Cotonou et Ben Guérir. Infos : https://t.co/QdSKzIiuxl pic.twitter.com/dFuNIkS9uX — Sèmè City (@SemeCity) April 6, 2023

16 avril 2023 par ,