Cotonou accueille le congrès des maires francophones

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille le Congrès des Maires de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF).

L’Association Internationale des Maires Francophones organise une grande rencontre en octobre prochain à Cotonou. Il s’agit du congrès de l’AIMF prévu pour se tenir du 11 au 14 octobre 2023.

L’AIMF est une organisation créée en 1979. Elle a pour mission de fédérer des énergies ; promouvoir des politiques ambitieuses et responsables au service d’une urbanité plus respectueuse de l’Homme, de l’environnement et du vivant ; porter collectivement des projets qui dessinent de nouvelles perspectives au vivre-ensemble, à l’égalité femmes-hommes, à la diversité.

