Cotonou accueille le Sommet Climate Chance Afrique ce 27 octobre

Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique 2025. En prélude à cet évènement, une conférence presse organisée ce mardi 21 octobre 2025 en ligne, a permis de présenter aux journalistes les grandes ambitions de ce rendez-vous continental.

Placée sous le thème « Énergies renouvelables, adaptation et biodiversité : enjeux et perspectives », cette 6ᵉ édition du Sommet Climate Chance Afrique 2025, réunira les acteurs non-étatiques du climat sur le continent africain. Entre 600 et 800 participants dont des décideurs, experts, acteurs du terrain, entreprises, ONG, jeunes, femmes, chercheurs et investisseurs sont attendus à ce rendez-vous. Selon l’expert en gouvernance locale et en décentralisation, Franck Kinninvo, Cotonou accueille cet évènement après Agadir (2017), Abidjan (2018), Accra, (2019), Dakar (2022) et Yaoundé (2023) grâce au leadership du maire Luc Atrokpo. « Nous sommes heureux d’ouvrir nos portes à la communauté climat Afrique », a-t-il déclaré.

Le président de Climate Chance, Ronan Dantec a salué la mobilisation exemplaire de la ville de Cotonou et de son maire. Il a présenté les grands axes du sommet. Il s’agit entre autres de la feuille de route de Cotonou sur le développement des énergies renouvelables en Afrique ; la création d’une coalition des villes côtières d’Afrique de l’Ouest portée par la Mairie de Cotonou, en lien avec l’Alliance mondiale des villes côtières ; ainsi que le renforcement de la coopération entre les villes francophones. Ce sommet, informe Ronan Dantec, permettra d’aborder les thématiques liées à l’adaptation, résilience des villes et des territoires, l’atténuation, énergies renouvelables et accès à l’énergie, la biodiversité, corridors écologiques et solutions fondées sur la nature.

Pour le délégué général de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), la tenue du Sommet Climate Chance Afrique 2025 à Cotonou est une suite logique de la dynamique engagée depuis plusieurs années entre la ville et l’AIMF. Le délégué général a mis en avant le rôle moteur du maire de Cotonou, également vice-président de l’AIMF et président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), dans la mobilisation des villes africaines autour des enjeux climatiques.

Pendant deux jours, Cotonou vibrera au rythme d’un programme riche et diversifié : plénières de haut niveau, ateliers thématiques, pitchs de porteurs de projets, animations et visites de terrain. Une centaine d’intervenants sont attendus, parmi lesquels des personnalités de renom issues d’Afrique, d’Europe et du monde de la recherche, de l’économie et de la société civile. Le Sommet Climate Chance Afrique 2025 est coorganisé par la Mairie de Cotonou et l’association Climate Chance, sous l’égide du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, du Ministère de la Décentralisation et de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB). Il servira de plateforme d’échanges et d’actions concrètes à quelques semaines de la COP30 prévue à Belém, au Brésil.

Akpédjé Ayosso

A propos de Climate Chance

Depuis sa création en 2015, Climate Chance travaille au rapprochement des acteurs engagés dans la mise en œuvre des accords internationaux sur le Climat, la Biodiversité et la Désertification, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable. Il s’agit de la principale association internationale cherchant à fédérer l’ensemble des acteurs non-étatiques d’Europe et d’Afrique : gouvernements locaux, entreprises, organisations de la société civile, mais aussi médias, chercheurs et citoyens, œuvrant ainsi à l’accélération de l’action dans les territoires. L’organisation d’événements fédérateurs est l’ADN de Climate Chance. Les Sommets Climate Chance en Europe et en Afrique constituent le moment de convergence de notre communauté d’acteurs et sont l’occasion de faire émerger des propositions communes portées à l’international. Au-delà des sommets, notre communauté se mobilise et collabore tout au long de l’année au sein de l’écosystème porté par Climate Chance : eMags, participation à d’autres événements de l’agenda national et international, coalitions, groupes de travail, etc. Climate Chance a lancé en 2022 une initiative ambitieuse de protection des écosystèmes : la Coalition internationale « Corridors de biodiversité en Afrique » regroupant acteurs du climat et de la conservation, avec un premier projet démonstrateur en Guinée.

21 octobre 2025 par ,