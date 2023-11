Cotonou accueille le Salon Afrique Unie du 9 au 11 novembre

Après cinq éditions tenues en France, la rencontre annuelle du Salon Afrique Unie (S.A.U) amorce sa saison itinérante en Afrique et dans les Caraïbes par le Bénin, un pays en pleine croissance économique. Ce sera du 9 au 11 novembre 2023 au Palais des Congrès pour les panels prévus et à la Place de l’Amazone à Cotonou pour le volet animation. Le programme a été dévoilé par le Comité d’organisation ce mardi 31 octobre 2023 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

La 6è édition du Salon Afrique Unie (S.A.U) se tiendra à Cotonou les 9, 10 et 11 novembre 2023 sous le thème ‘’ Economies créatives et technologies immersives : quels enjeux pour l’Afrique ?’’ . Au programme, il y a huit conférences-débats, quatre Masterclasses, des exposés d’entrepreneurs innovateurs.

« Ce salon, plateforme des diasporas africaines en France se tiendra pour la première fois sur le continent dans notre cher pays le Bénin. La 6è édition va regrouper les opérateurs économiques de divers horizons et leur permettra de mettre en lumière le secteur privé à travers divers partenariats pour les porteurs de projets et les investisseurs de notre pays. Mieux, La le Salon Afrique Unie souhaite mettre en avant le rayonnement et le dynamisme des acteurs qui contribuent au développement du Bénin et de l’Afrique en général », a indiqué Joëlle Vidéhouénou, Chargée des opérations à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

La particularité de l’édition, selon Aïda Diop, membre du comité d’organisation, réside dans la mise en place d’un Pôle Business visant à promouvoir des opportunités d’affaires en Afrique ; de l’espace emploi/formation pour promouvoir les opportunités d’emplois, de stages au Bénin et dans d’autres pays d’Afrique.

Le Bénin a été choisi pour abriter la première édition délocalisée en Afrique parce que c’est un pays en pleine expansion économique. Le choix s’inscrit dans le Plan d’actions du gouvernement du président Patrice Talon, pour la création d’emplois, le développement des infrastructures, l’accès à l’eau, à l’énergie et la mise en valeur du potentiel culturel et touristique, a indiqué Gérémie Gbegniho, membre du comité d’organisation.

Plateforme d’échange entre l’Afrique, les Caraïbes et les afro descendants, le Salon Afrique Unie est initiée depuis 2009 pour « mettre en lumière les réussites de tous ceux qui proposent des solutions nouvelles et pérennes », a indiqué Urmine Gounongbe, CEO du S.A.U

Pour cette 6è édition à Cotonou, les panels se dérouleront au Palais des Congrès. La Place de l’Amazone accueille le volet animation.

Les panels du S.A. U sont axés, entre autres, sur la technologie ; innovation ; créativité ; médecine ; agriculture ; les collectivités territoriales...

M. M.

