Cotonou accueille le Forum International du Cadre de Vie le 28 septembre

Le Forum International du Cadre de Vie aura lieu du 28 septembre au 02 octobre 2023 à Cotonou (Bénin).

Des experts et professionnels du secteur de l’habitat et du cadre de vie seront bientôt à Cotonou. C’est dans le cadre du Forum International du Cadre de Vie (FIC) organisé par le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable sous le thème ’’Bâtissons un cadre de vie durable’’. Il se tiendra du 28 septembre au 02 octobre 2023. Le FIC est une rencontre annuelle ouverte au public offrant la « possibilité de trouver des offres complètes et de qualité de tous les secteurs de l’habitat, de l’architecture, de l’urbanisme etc ». Des exposants en provenance de plusieurs pays et des entreprises vont présenter leurs produits et services (décoration d’intérieur et d’extérieur, tapisserie, mobilier, carreaux, peinture, revêtement, matériaux de construction ou d’étanchéité etc). L’évènement sera marqué par plusieurs activités telles des ateliers démo, une table ronde, des conférences, ‘’La nuit de l’Habitat’’, la Journée mondiale de l’Habitat etc.

Le FIC 2023 propose quatre (04) challenges et un hackathon dans les catégories ‘’meilleures initiatives en architecture’’ ; meilleures entreprises de construction de bâtiments ; meilleures initiatives éco citoyennes ; concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. Pour l’hackathon, les étudiants d’Africa Design School devront « concevoir des espaces publics interactifs et engageants qui favorisent la socialisation, la culture locale et l’activité communautaire, en tirant parti de la technologie pour rendre ces espaces plus attrayants ». A la Nuit de l’Habitat, des trophées seront remis aux meilleures entreprises et personnalités ayant marqué les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de la construction. Voici l’agenda prévisionnel

Akpédjé Ayosso

18 septembre 2023 par ,