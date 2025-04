Cotonou accueille la 6ème édition de la célébration de l’Excellence sur le marché régional financier de l’Uemoa

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a procédé ce mardi 29 avril 2025 à Cotonou, à l’ouverture solennelle de la 6e édition des BRVM Awards, le rendez-vous annuel incontournable des acteurs du Marché Financier Régional de l’UEMOA.

Placée sous le thème : « Cession des parts de l’Etat dans les entreprises publiques : instrument de promotion de l’actionnariat populaire et de financement de l’économie nationale ». Cette édition vise à souligner le rôle stratégique que peut jouer le Marché Financier Régional de l’Union dans la mobilisation de l’épargne publique à long terme au service du développement économique des États membres.

Cette rencontre se tient dans un contexte macroéconomique mondial et régional marqué par un accès moins aisé aux marchés internationaux par les pays africains, la disparition progressive de l’aide au développement, la réduction de l’IDE, le renchérissement du coût d’accès aux crédits pour les PME et constitue un véritable challenge pour les acteurs du

marché.

La cérémonie d’ouverture a vu la participation de hautes personnalités politiques, de dirigeants d’entreprises cotées, d’investisseurs institutionnels, de représentants des autorités de régulation, ainsi que d’experts économiques et financiers de la sous-région

et d’ailleurs. Elle a été sous le parrainage du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Monsieur Romuald WADAGNI.

Dans son discours inaugural, le Directeur Général de la BRVM, Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE, a mis en avant l’importance de démocratiser l’accès à l’actionnariat d’entreprise via la bourse. Il a également salué les efforts des États de l’UEMOA qui initient ou poursuivent des programmes de privatisation partielle de leurs entreprises publiques par la BRVM en soulignant que les retombées de la richesse créée par ces entreprises méritent d’être renforcées, comme dans d’autres régions du monde, particulièrement en Chine et aux Etats-Unis.

Le Président du Conseil d’Administration de la BRVM, Dr Parfait KOUASSI a réitéré lors de son intervention, l’engagement de la BRVM à poursuivre sa mission pour un meilleur financement des économies de l’Union avec le concours de toutes les parties prenantes.

Le Ministre d’Etat Romuald WADAGNI a souligné la nécessité de bien préparer en amont ces entreprises qu’elles soient dans le secteur marchand ou non marchand. Il a fait un appel à l’action en souhaitant que des recommandations fortes sortent de la rencontre de Cotonou ainsi que l’élaboration d’un Livre Blanc.

Durant deux jours, les BRVM Awards 2025 verront se dérouler des panels de discussions,des conférences, des rencontres B2B, ainsi que la remise de distinctions récompensant les sociétés cotées, les intermédiaires de marché, les médias spécialisés et les personnalités ayant marqué le Marché Financier Régional par leur excellence et leur innovation.

Cette 6ème édition se veut un espace de réflexion et d’action en faveur d’un actionnariat populaire africain inclusif, où les africains deviennent de véritables co -acteurs du développement économique du continent à travers l’apport massif de leur épargne à long terme.

29 avril 2025 par