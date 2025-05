Cotonou accueille la 2e édition du FARI dès le 5 mai

Le Bénin accueille du 5 au 9 mai 2025 à Cotonou, la 2e édition du Forum Africain sur la Recherche et l’Innovation (FARI 2025). C’est dans le cadre de la célébration des 50 ans de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Tous les États membres de la CEDEAO se réuniront à Cotonou à partir du 5 mai pour la 2e édition du Forum Africain sur la Recherche et l’Innovation (FARI 2025. Cette rencontre placée sous le thème : « Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat : Bâtir un avenir durable, aura lieu à la Place de l’Amazone. Il y aura entre autres un concours startup, la conférence des Chefs d’Etat, panels et ateliers de formation, masterclass, exposition, découverte touristique du Bénin etc

1er mai 2025 par