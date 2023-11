Cotonou accueille la 16e réunion du Conseil exécutif de l’APPO

Le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou S. ADAMBI a procédé au lancement officiel des travaux de la 16e réunion du Conseil exécutif de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) ce mardi 31 octobre 2023. C’était en présence de Omar F. Ibrahim, secrétaire général de l’APPO, du président du Conseil exécutif, Maurice MATANGA, et des experts venus de plusieurs pays africains.

Evaluer les activités menées par le secrétaire général pour l’exercice budgétaire en cours, et adopter le programme de travail annuel budgétisé pour l’année 2024, c’est l’objectif de la 16e réunion du Conseil exécutif de l’Organisation des producteurs de pétrole africains. Ces assises de haut niveau ont été lancées ce mardi 31 octobre 2023 par le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines à l’hôtel Novotel de Cotonou. Après le mot de bienvenu de Omar F. Ibrahim, secrétaire général de l’APPO, le président du Conseil exécutif, Maurice MATANGA, convaincu de la qualité des travaux qui se sont déroulés les 29 et 30 octobre, a rassuré que cette session se déroulera sous de bons auspices. Pour lui, les réunions du comité stratégique à long terme, du comité scientifique ah doc chargé de la préparation du premier sommet des chefs d’Etat des pays membres de l’APPO, du comité audit, et du comité budget et finance, se sont déroulés dans la sérénité et la cordialité. Les grandes lignes des recommandations de ces différentes assises préparatoires, seront présentées et examinées pendant la 16e réunion au cours de laquelle les membres du Conseil exécutif sont invités à contribuer aux débats dans la « cordialité et objectivité », pour le rayonnement de l’organisation. Au nom de tous les participants, Maurice MATANGA a exprimé ses remerciements au gouvernement béninois pour l’accueil chaleureux réservé aux participants.

Pour le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, cette 16e réunion permettra aux participants, d’étudier de façon minutieuse, le rapport du secrétariat général afin de formuler des recommandations pertinentes au Conseil des ministres pour adoption. « Seuls les orientations et programmes bien définis pourront donner à notre organisation, sa lettre de noblesse dans l’exécution de sa mission », a précisé Samou S. ADAMBI.

Sûr des réunions préparatoires du comité de stratégie à long terme de l’APPO (LTSC-APPO) tenues le 29 octobre 2023 ; du comité ah doc de haut niveau pour le 1er sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’APPO tenu le 29 octobre 2023 ; du comité de l’audit tenu le 30 octobre 2023 ; et du comité de budget et finance tenu le 30 octobre 2023 ; l’autorité ministérielle dit être convaincue que de cette 16e réunion, résulteront « des recommandations pertinentes au Conseil des ministres pour un meilleur avenir » de l’APPO. « Le Conseil des ministres attend avec impatience les résultats de vos travaux sur les missions à vous confiées, lors de sa 43e session de Luanda en novembre 2022, à la lumière des défis de la Transition énergétique, notamment sur la création de la Banque africaine de l’énergie en partenariat avec AFREXIMBANK qui, selon le dernier rapport, se trouve à un stade très avancé », a indiqué Samou S. ADAMBI persuadé que la session débouchera sur « des conclusions audacieuses » pouvant maintenir l’organisation au standard international à l’instar des organisations de son rang, pour le développement du continent africain.

Cette 16e réunion du Conseil exécutif de l’Organisation des producteurs de pétrole africains s’inscrit dans le cadre de la 44e session ordinaire du Conseil des ministres en cours à Cotonou du 29 octobre au 02 novembre 2023 à Cotonou.

F. A. A.

31 octobre 2023 par ,