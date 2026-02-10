Cotonou accueille l’atelier international de regroupement des équipes nationales

Le directeur de cabinet du ministre des enseignements maternel et primaire, Dèwanou Avodagbé, a ouvert ce lundi 9 février 2026 à Cotonou, l’atelier international de regroupement des équipes nationales du PASEC 2024.

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille depuis ce lundi 9 février 2026, les travaux de l’atelier international de regroupement des équipes nationales du PASEC 2024, un rendez-vous majeur qui vise à renforcer l’implication des pays membres de la CONFEMEN dans la phase finale de l’évaluation PASEC 2024. Les équipes seront préparées au cours des travaux, à la diffusion et à l’exploitation des résultats, ainsi qu’à la transition vers le cycle d’évaluation PASEC 2028, car, piloter un système éducatif sans évaluation, c’est naviguer à vue sur un océan d’incertitudes.

Selon le secrétaire général de la CONFEMEN, Baba-Moussa Abdel Rahamane, les travaux prévus du 9 au 13 février permettront de renforcer les capacités des équipes nationales pour la finalisation des rapports, ainsi que pour une meilleure valorisation des résultats.

Insistant sur l’importance de la culture de la preuve, Avodagbé a invité pour sa part, les participants à finaliser rigoureusement les rapports nationaux, à concevoir des stratégies de diffusion inclusives et à transformer les données en outils de plaidoyer pour un investissement éducatif plus efficace. L’atelier s’ouvre ainsi sur cinq jours de travaux dédiés au renforcement des systèmes éducatifs de l’espace francophone.

