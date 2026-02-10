mardi, 10 février 2026 -

871 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

PASEC 2024

Cotonou accueille l’atelier international de regroupement des équipes nationales




Le directeur de cabinet du ministre des enseignements maternel et primaire, Dèwanou Avodagbé, a ouvert ce lundi 9 février 2026 à Cotonou, l’atelier international de regroupement des équipes nationales du PASEC 2024.

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille depuis ce lundi 9 février 2026, les travaux de l’atelier international de regroupement des équipes nationales du PASEC 2024, un rendez-vous majeur qui vise à renforcer l’implication des pays membres de la CONFEMEN dans la phase finale de l’évaluation PASEC 2024. Les équipes seront préparées au cours des travaux, à la diffusion et à l’exploitation des résultats, ainsi qu’à la transition vers le cycle d’évaluation PASEC 2028, car, piloter un système éducatif sans évaluation, c’est naviguer à vue sur un océan d’incertitudes.
Selon le secrétaire général de la CONFEMEN, Baba-Moussa Abdel Rahamane, les travaux prévus du 9 au 13 février permettront de renforcer les capacités des équipes nationales pour la finalisation des rapports, ainsi que pour une meilleure valorisation des résultats.
Insistant sur l’importance de la culture de la preuve, Avodagbé a invité pour sa part, les participants à finaliser rigoureusement les rapports nationaux, à concevoir des stratégies de diffusion inclusives et à transformer les données en outils de plaidoyer pour un investissement éducatif plus efficace. L’atelier s’ouvre ainsi sur cinq jours de travaux dédiés au renforcement des systèmes éducatifs de l’espace francophone.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Arsène Gbaguidi décroche son Doctorat en Sciences politiques


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Arsène Gbaguidi, consultant international est désormais Docteur en (…)
Lire la suite

Des campus numériques avec des salles de télé-enseignement


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 4 février 2026, les (…)
Lire la suite

167 nouveaux Assistants déployés dans les Universités publiques (Liste)


2 février 2026 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Des chefs de circonscription scolaire dotés de véhicules de fonction


24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Vingt-quatre (24) véhicules pick-up flambants neufs ont été mis à la (…)
Lire la suite

‎10 nouvelles filières agricoles professionnelles lancées au Bénin


22 janvier 2026 par Marc Mensah
Le ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation (…)
Lire la suite

Les résultats du test de recrutement des AME déjà disponibles


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats ayant composé pour le test de recrutement des Aspirants (…)
Lire la suite

7 000 enseignants en formation pour renforcer les performances scolaires


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7 000 enseignants suivent actuellement des sessions de (…)
Lire la suite

Les attestations de succès de l’examen de Licence déjà disponibles


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les candidats déclarés admis à l’examen nationale de Licence en 2025 (…)
Lire la suite

Un comité technique créée pour la construction de lycées et écoles (…)


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction, (…)
Lire la suite

Les meilleurs au Bac 2025 célébrés, des parcelles pour les deux premiers


1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin (…)
Lire la suite

Les résultats des examens nationaux de licence disponibles


29 novembre 2025 par Marc Mensah
Les résultats des examens nationaux de licence, session 2025, sont (…)
Lire la suite

Lancement du 1er Prix Goncourt Choix du Bénin


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade de France au Bénin a lancé le Prix Goncourt Choix du Bénin. (…)
Lire la suite

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des (…)
Lire la suite

Près de 42 000 candidats composent au CQM 2025


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La session d’octobre 2025 de l’examen du Certificat de qualification (…)
Lire la suite

L’économie sociale et solidaire au cœur de la Rentrée à ESM-BENIN


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
C’est à travers un Séminaire spécialisé, grand creuset d’échanges et de (…)
Lire la suite

Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves (…)


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les meilleurs élèves au BEPC récompensés à Cotonou


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Les meilleurs élèves au BEPC de la 16e circonscription électorale ont (…)
Lire la suite

Voici les nouveaux responsables d’Unités de Formation et de Recherche


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Les doyen et vice-doyens des Unités de Formation et Recherche (UFR) (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires