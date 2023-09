La 73eme Grande commission mixte Bénin- Maroc prévue en novembre

Le ministre des Affaires Etrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari a eu des échanges, mardi 12 septembre 2023, à Rabat, avec son homologue marocain Nasser Bourita. Les deux chefs de la diplomatie ont convenu de la tenue, en novembre prochain, de la 7ème Session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Bénin et le Maroc

Le ministre des Affaires Etrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari et son homologue du Maroc Nasser Bourita se sont félicités des grandes avancées réalisées dans les domaines de coopération entre les deux pays, depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Cotonou, en 2004. Ils ont réaffirmé leur volonté « à œuvrer davantage pour renforcer, consolider et diversifier les domaines de coopération entre les deux pays dans des secteurs prometteurs, qui constituent les axes stratégiques du deuxième Programme d’Action du Gouvernement (PAG2), pour la période (2021-2026) ».

Le Bénin et le Maroc ont une vision commune pour le développement des échanges commerciaux et pour la promotion des investissements. Les deux pays aspirent donc « à mettre en place un partenariat économique solide ». Et ce, en invitant « les secteurs privés des deux pays à jouer un rôle moteur dans la dynamisation et le renforcement de leurs échanges économiques et contribuer au financement du développement ».

Olushegun Adjadi Bakari et Nasser Bourita ont aussi décidé de la tenue de la 7ème Session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Bénin et le Maroc en novembre 2023, à Cotonou.

Le chef de la diplomatie béninoise n’a pas manqué de présenter à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple frère du Maroc, les condoléances du président Patrice Talon et du peuple béninois suite au séisme d’Al Haouz.

