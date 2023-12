Cotonou abrite une conférence régionale sur l’engagement des communautés frontalières

Les représentants des Agences nationales de gestion des frontières, des Institutions internationales, régionales, sous régionales et de la société civile ont tenu à Cotonou du 06 au 07 décembre 2023, une Conférence régionale sur l’engagement des communautés frontalières. L’objectif visé est de favoriser la coopération régionale et transfrontalière à travers le partage des meilleures pratiques, des enseignements tirés et des défis afin de renforcer les mécanismes, les politiques, institutionnels pour un meilleur engagement des communautés frontalières.

Cotonou, la capitale économique du Bénin a abrité les 06 et 07 décembre 2023, une Conférence régionale sur l’engagement des communautés frontalières. Les assises ont réuni à l’hôtel NOVOTEL, des représentants des Agences nationales de gestion des frontières, des Institutions internationales, régionales, sous régionales et des acteurs de la société civile.

Dans son discours d’ouverture, le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, a mis l’accent sur la nécessité de renforcer le cadre politique des mécanismes institutionnels et des capacités techniques autour de l’engagement des communautés frontalières. Une priorité qui, selon Abasse OLOSSOUMARE, cadre parfaitement avec la vision du gouvernement du président Patrice TALON, et revêt désormais un caractère d’urgence supplémentaire ces dernières années, en raison de l’activité croissante des Organisations extrémistes violentes. Selon une publication du gouvernement, le directeur de cabinet tout en saluant les efforts consentis par l’ensemble des États représentés à la conférence, note néanmoins que la situation de la région requiert un renforcement des relations régionales, et de la coopération transfrontalière en vue du dynamisme de l’engagement des communautés frontalières. Il a exprimé le vœu que les travaux de la conférence régionale soient le lieu de partage d’expériences et d’élaboration de recommandations qui, une fois mises en œuvre par chacun des États, contribueront à améliorer les relations régionales et la coopération transfrontalière relatives à l’engagement des communautés frontalières.

Le coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Bénin, a relevé l’importance du thème de la conférence qui, d’après lui, doit porter sur l’engagement des communautés dans la gouvernance intégrée des frontières. Salvator NIYONZIMA a salué les efforts du Bénin, pour la mise en place des institutions pour agir efficacement au niveau des zones frontalières.

Les États-Unis restent convaincus qu’en choisissant de renforcer les différents efforts des pays du Golfe de Guinée et du Sahel, par le volet engagement des communautés frontalières, les pays s’engagent pendant les assises de Cotonou, à donner un plus grand dynamisme aux mécanismes intégrés de stabilité des frontières. Abou AHIYOYA, représentant de l’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin après l’avoir notifié, a rassuré les pays participants du soutien du gouvernement américain à leurs côtés.

