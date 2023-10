Cotonou abrite un colloque scientifique sur la prévention de la fraude fiscale

En collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Administration des Finances (CERAF) et la Société Ouest-Afrique des Finances Publiques (SOAFiP), la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin organise, les 12 et 13 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, un colloque scientifique sur la prévention de la fraude fiscale. Cet événement vise fondamentalement à revisiter les notions clés liées à la fraude fiscale. Il sera ainsi question de faire un examen critique des pratiques en matière de fraude fiscale, et de prendre en compte les exigences nouvelles.

De nombreux experts et universitaires d’horizons divers sont donc attendus à ce colloque qui sera marqué par plusieurs panels de discussion sur des sujets très intéressants tels que la prévention normative de la fraude fiscale, la prévention managériale de la fraude fiscale et la prévention technologique de la fraude fiscale.

Les travaux permettront de faire un état des lieux et de tracer les pistes d’amélioration du cadre juridique de la lutte contre la fraude fiscale, des pratiques et mécanismes de collecte de certains impôts et de l’adhésion des contribuables pour une fiscalité juste, simple et à bon rendement.

