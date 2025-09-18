Cotonou abrite un Dialogue régional sur les architectures de paix, les 18 et 19 septembre 2025

Face à la montée des menaces transnationales dans le Golfe de Guinée, le Programme des Nations Unies pour le m développement (PNUD), en partenariat avec les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo, organise un Dialogue régional sur les architectures de paix, les 18 et 19 septembre 2025 à Cotonou.

Cette rencontre représente une étape clé pour renforcer la paix, la stabilité et la résilience dans le golfe de Guinée et surtout la collaboration régionale efficace face aux menaces transnationales. Elle vise à promouvoir l’engagement des représentants des gouvernements, de la société civile et des représentants des communautés à collaborer dans le sens d’une réponse collective et intégrée pour prévenir les conflits et renforcer la stabilité régionale, conditions nécessaires pour garantir une paix durable pour le développement en Afrique de l’Ouest.

Selon l’Indice mondial du terrorisme 2025, la région du Sahel a enregistré 51 % des décès dus au terrorisme en 2024, un chiffre alarmant qui a doublé par rapport à 2019. Avec plus de 4,3 millions de personnes déplacées de force dans cette région, les tensions socio-économiques se sont intensifiées, exacerbées par la pauvreté, le chômage des jeunes et les inégalités.

La région du Golfe de Guinée est donc confrontée à une instabilité croissante, exacerbée par l’expansion des groupes extrémistes depuis le Sahel, la prolifération des marchés illicites, les déplacements forcés et les effets du changement climatique. Ces dynamiques fragilisent les communautés locales et mettent à rude épreuve les mécanismes nationaux de paix, souvent isolés et sous-financés.

Le dialogue rassemblera environ 70 acteurs clés, incluant des responsables gouvernementaux, des experts régionaux, des organisations de la société civile notamment des représentants des milieux académiques et de think tanks, des groupes de femmes et de jeunes, des leaders communautaires et religieux et des partenaires techniques et financiers. Il s’inscrit dans le cadre du mécanisme de Facilité de prévention pour le Golfe de Guinée soutenu par le PNUD et ses partenaires notamment le Japon, le Danemark, le Luxembourg et la Corée du Sud. Il s’agit d’une initiative stratégique visant à renforcer les réponses régionales aux défis croissants liés à l’extrémisme violent, à la criminalité transnationale organisée, à la piraterie maritime et aux trafics illicites.

A l’issue des deux jours de travaux de Cotonou, les participants devront aboutir à une compréhension partagée des défis et des opportunités, à des recommandations concrètes pour le renforcement des mécanismes d’alerte précoce, et à un projet de feuille de route pour une action collaborative sur la gouvernance de la paix et de la sécurité dans le Golfe de Guinée.

18 septembre 2025 par