jeudi, 18 septembre 2025 -

244 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Sécurité

Cotonou abrite un Dialogue régional sur les architectures de paix, les 18 et 19 septembre 2025




Face à la montée des menaces transnationales dans le Golfe de Guinée, le Programme des Nations Unies pour le m développement (PNUD), en partenariat avec les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo, organise un Dialogue régional sur les architectures de paix, les 18 et 19 septembre 2025 à Cotonou.

Cette rencontre représente une étape clé pour renforcer la paix, la stabilité et la résilience dans le golfe de Guinée et surtout la collaboration régionale efficace face aux menaces transnationales. Elle vise à promouvoir l’engagement des représentants des gouvernements, de la société civile et des représentants des communautés à collaborer dans le sens d’une réponse collective et intégrée pour prévenir les conflits et renforcer la stabilité régionale, conditions nécessaires pour garantir une paix durable pour le développement en Afrique de l’Ouest.

Selon l’Indice mondial du terrorisme 2025, la région du Sahel a enregistré 51 % des décès dus au terrorisme en 2024, un chiffre alarmant qui a doublé par rapport à 2019. Avec plus de 4,3 millions de personnes déplacées de force dans cette région, les tensions socio-économiques se sont intensifiées, exacerbées par la pauvreté, le chômage des jeunes et les inégalités.

La région du Golfe de Guinée est donc confrontée à une instabilité croissante, exacerbée par l’expansion des groupes extrémistes depuis le Sahel, la prolifération des marchés illicites, les déplacements forcés et les effets du changement climatique. Ces dynamiques fragilisent les communautés locales et mettent à rude épreuve les mécanismes nationaux de paix, souvent isolés et sous-financés.

Le dialogue rassemblera environ 70 acteurs clés, incluant des responsables gouvernementaux, des experts régionaux, des organisations de la société civile notamment des représentants des milieux académiques et de think tanks, des groupes de femmes et de jeunes, des leaders communautaires et religieux et des partenaires techniques et financiers. Il s’inscrit dans le cadre du mécanisme de Facilité de prévention pour le Golfe de Guinée soutenu par le PNUD et ses partenaires notamment le Japon, le Danemark, le Luxembourg et la Corée du Sud. Il s’agit d’une initiative stratégique visant à renforcer les réponses régionales aux défis croissants liés à l’extrémisme violent, à la criminalité transnationale organisée, à la piraterie maritime et aux trafics illicites.

A l’issue des deux jours de travaux de Cotonou, les participants devront aboutir à une compréhension partagée des défis et des opportunités, à des recommandations concrètes pour le renforcement des mécanismes d’alerte précoce, et à un projet de feuille de route pour une action collaborative sur la gouvernance de la paix et de la sécurité dans le Golfe de Guinée.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Compte rendu du Conseil des ministres du 17 Septembre 2025


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 septembre 2025, (…)
Lire la suite

Les plaques d’immatriculation de motos non retirées seront détruites en (…)


17 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a annoncé la (…)
Lire la suite

Les commerçants entre espoir et inquiétude au marché Dantokpa


17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le projet de relocalisation du marché Dantokpa initié par le président (…)
Lire la suite

PSIE offre 108 postes pour plusieurs entreprises


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) a annoncé, ce (…)
Lire la suite

La 2e saison de Dayihoun Théâtre s’ouvre avec « Magic Art-Magie


16 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La scène théâtrale béninoise reprend vie à la Bourse du Travail de (…)
Lire la suite

Une phase sportive de rattrapage du concours douane le 20 prochain


16 septembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale de la douane annonce l’organisation d’une session (…)
Lire la suite

Les véhicules à vitres teintées ’’non conformes’’ interdits dès Octobre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Les véhicules aux vitres opaques teintées sont interdits de circulation (…)
Lire la suite

L’acte de décès gratuit à l’ANIP jusqu’au 12 novembre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des (…)
Lire la suite

ANIP offre des services gratuits du 13 au 16 septembre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé la (…)
Lire la suite

Les électeurs appelés à vérifier leur inscription du 13 au 28 septembre


11 septembre 2025 par Marc Mensah
La Liste Electorale Informatisée provisoire sera accessible dans tous (…)
Lire la suite

Des ouvriers de SINOHYDRO en colère pour salaires impayés


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Des employés sur les chantiers d’asphaltage à Parakou ont manifesté, (…)
Lire la suite

Une pétition en ligne exige la libération du journaliste Sossoukpè


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une pétition citoyenne circule depuis quelques jours pour exiger la (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Voici les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 10 (…)
Lire la suite

La circulation anarchique des véhicules à bras interdite


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (…)
Lire la suite

Nouveau report des phases psychotechniques et écrites du concours douane


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques (…)
Lire la suite

Voici ce qu’ a coûté le sauvetage du bus à Thio


7 septembre 2025 par Marc Mensah
Rabiou Assouma, chef du département des risques et catastrophes de (…)
Lire la suite

Recrutement de 115 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse


6 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois à travers le ministère du Cadre de Vie lance (…)
Lire la suite

Sélection des nouveaux membres des CTIS


6 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire lance un appel à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires