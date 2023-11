Cotonou – Paris, déjà un an avec Corsair !

Le 8 novembre 2022, la compagnie aérienne Corsair réalisait le vol inaugural de sa ligne Cotonou -Paris. Un an plus tard, la compagnie célèbre le premier anniversaire de cette ligne avec des attentions pour les passagers des vols depuis et vers Cotonou le 10 novembre 2023 ainsi qu’une offre spéciale de fidélité.

Forte de son ambition de développer sa présence sur le continent africain, la compagnie aérienne Corsair annonçait son arrivée au Bénin, avec l’ouverture de la liaison Cotonou-Paris le 8 novembre 2022. Corsair proposait ainsi 3 fréquences par semaine pour desservir Paris au départ de la capitale économique béninoise. Un an plus tard, la compagnie maintient son engagement en faveur du développement économique et touristique du Bénin et dessert désormais Paris à raison de 4 vols par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Parmi ces 4 vols, deux vols directs sont proposés les lundi et vendredi depuis Cotonou vers Paris.

Un bilan très positif pour le premier anniversaire de la ligne Cotonou – Paris

Ce premier anniversaire est ainsi l’occasion pour la compagnie de dresser un premier bilan très positif : l’ouverture de la ligne Cotonou - Paris a permis une induction de trafic importante vers et depuis le Bénin, permettant de participer au développement économique du pays et d’entraîner une baisse générale des prix sur la ligne Cotonou - Paris. L’augmentation de capacité sur le fret, induite également par l’ouverture de la ligne, est très favorable pour le Bénin, et ce d’autant plus grâce à la proximité directe de l’aéroport de Paris-Orly avec le centre de Paris mais également le marché de Rungis, premier marché de produits frais au monde.

Un premier anniversaire célébré à bord le 10 novembre 2023 sur la ligne Cotonou-Paris

A l’occasion du premier anniversaire de la ligne Cotonou-Paris, les passagers des vols Corsair SS872 Paris-Cotonou et Cotonou-Paris, du 10 novembre 2023, ont bénéficié de plusieurs attentions spéciales : les passagers de la classe Business ont reçu lors de leur vol une sélection de macarons Ladurée, les passagers des classes Premium et Economy ont reçu un ballotin de chocolats Valrhona. Pour les classes Business et Premium, les trousses confort étaient personnalisées aux dates de l’événement. Enfin, un verre de Champagne Moutardier était offert à chaque client de la classe Economy.

Une offre de fidélité pensée spécialement pour l’occasion

Corsair célèbre le premier anniversaire de sa ligne Cotonou-Paris en proposant aux clients non-membres de son programme fidélité de bénéficier d’un bonus de 20 € pour toute souscription comprise entre le 13 novembre et le 31 décembre 2023 dans l’agence Corsair de Cotonou. Pour ses clients déjà membres du Club Corsair, chaque euro crédité est doublé, pour tout voyage sur la ligne Cotonou-Paris entre le 13 novembre et le 31 décembre 2023.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de Corsair : « Je me réjouis de célébrer le premier anniversaire de la ligne Cotonou – Paris. Je tiens à remercier nos partenaires et surtout nos clients pour leur fidélité et leur confiance.

Au cours de cette année passée aux côtés de nos clients béninois, les équipes Corsair se sont efforcées de leur offrir une expérience de grande qualité, en particulier à bord, grâce notamment à l’attention permanente de nos équipages, tout en maintenant des prix compétitifs, facilitant l’accès au transport aérien pour la population béninoise. »

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 890 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

13 novembre 2023 par