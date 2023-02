Cotonou, Ouidah et Porto-Novo se transforment en scène culturelle géante

Le Groupe Empire a annoncé l’organisation, sous le haut patronage du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA), du Festival International des Arts du Bénin (FInAB) réunira une centaine d’artistes de 20 pays différents pour offrir une expérience unique aux 10 000 visiteurs attendus du 14 au 19 février.

À l’occasion de cette première édition qui accueillera le Maroc comme pays invité, trois villes - Cotonou, Porto-Novo et Ouidah - se transformeront simultanément en galerie et podium géants pendant 6 jours. Au programme : parades, ateliers photo, conférences, concerts, performances lives, marché d’art à ciel ouvert. Placé sous le thème « La diversité culturelle, un levier d’attraction et de rayonnement pour les pays du Sud », ce festival vise à promouvoir l’art et la culture du Bénin et de l’Afrique auprès d’un public international et à mettre en lumière les talents de la région.

Ulrich Adjovi, PDG du groupe Empire, a déclaré : « En tant que promoteur du Festival International des Arts du Bénin, je suis ravi de voir se concrétiser notre vision d’unir les talents artistiques africains sur la scène de ce prestigieux événement. À quelques jours de l’ouverture du Festival, je ressens une immense fierté en pensant à tout le travail acharné et la détermination qui ont été investis dans sa réalisation. Nous attendons avec impatience de voir les artistes s’exprimer librement et de célébrer la diversité culturelle à travers des performances uniques et inspirantes ».

Ainsi, la plage de Fidjrossè à Cotonou sera le site d’un imposant marché des arts de 10.000m2, dénommé Tokp’art, en référence au marché Dantokpa de Cotonou, le plus grand d’Afrique de l’Ouest. Ce dernier rassemblera non seulement des œuvres d’une multitude d’artistes, mais va également abriter les arts culinaires du Bénin. A la Haie-Vive, quartier huppé de Cotonou, un volet spécial est consacré aux arts plastiques et aux vernissages. On assistera aussi à la création de la rue des arts, la transformation d’une rue de la ville en quartier art vibrant au rythme de déambulation, performance et Street expo.

« Nous sommes fiers d’accueillir ce prestigieux événement et remercions les promoteurs pour leur importante contribution à notre volonté de positionner le Bénin comme une destination culturelle incontournable. Je suis impatient d’accueillir dans notre beau pays, le Bénin, ces grands noms des arts et la culture », s’est réjoui Jean-Michel Abimbola, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts qui accompagne le FInAB depuis les trois derniers mois.

Cette première édition du FInAB mettra en lumière chaque jour le talent de grands noms de l’industrie culturelle africaine. Les temps forts du festival seront principalement l’exposition inédite d’Alphadi, les conférences-débats sur les arts plastiques animées par Ludovic Fadairo, Barthelémy Toguo et Ousseynou Wade, celle sur la mode animée par Lolo Andoche, Alphadi ou encore celle sur la musique animée par Franck Kacou d’Universal Music Afrique. Les vernissages et expositions seront sans doute les moments les plus attendus : entre ceux de Tibari Kantour, Siriki Ky, Viyé Diba, Abdoulaye Konate Charly d’almeida et Warren Sare, les aficionados d’art seront servis.

Le FInAB se veut aussi être un lieu d’apprentissage et de partage de connaissances, les amoureux de la photographie pourront assister aux différentes masterclasses du célèbre photographe béninois Stéphane Boss’art , les passionnés de musique auront l’opportunité de prendre part aux masterclasses de l’artiste multi-instrumentiste Jah Baba. Enfin, chaque journée se clôturera par des scènes musicales découvertes avec de belles pépites venues des quatre coins du Continent.

Guy Codjia, représentant de Corsair au Bénin, transporteur officiel du FinAB, a pour sa part commenté : « Le Festival International des Arts du Bénin constitue une occasion unique de promouvoir le pays comme destination touristique attractive. En tant que compagnie aérienne, nous sommes fiers de jouer un rôle-clé dans la mise en valeur de cette industrie en permettant aux visiteurs du monde entier d’accéder facilement à ce joyau culturel. »

À propos

FInAB

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB), organisé par Empire Événementiel, filiale du Groupe Empire, se tiendra du 14 au 19 février 2023 sur trois sites à Cotonou, Ouidah et Porto-Novo. Cet événement a pour objectif de remédier au manque de visibilité et de financement pour les artistes et les créateurs, en leur offrant une plateforme pour promouvoir leur travail auprès de professionnels et de particuliers de différents domaines et de plusieurs pays. Le FInAB permettra également aux artistes de se faire connaître du grand public grâce à des expositions, concerts, etc.



Groupe Empire

Le Groupe Empire est une entreprise leader dans le secteur des événements au Bénin. Fondé par Ulrich Adjovi, le Groupe se consacre à l’organisation d’événements tels que des concerts, des festivals et des expositions visant à promouvoir la culture béninoise et africaine. Avec une expertise reconnue dans l’industrie, le Groupe Empire a participé à de nombreux projets de grande envergure au Bénin et dans la sous-région, avec pour objectif de renforcer la visibilité de la culture béninoise sur la scène internationale. Grâce à son engagement en faveur de l’art et de la culture, le Groupe Empire est devenu un acteur- clé dans la promotion et la valorisation de l’art et de la culture au Bénin.

Contact presse

Ange-Naomie Epée

FInAB

