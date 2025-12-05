vendredi, 5 décembre 2025 -

Événement au Bénin

Cotonou Comedy Festival s’ouvre sous des éclats de rire




Le Dôme du Sofitel de Cotonou a vibré, jeudi 4 décembre 2025, au rythme du rire et de l’émotion pour la soirée inaugurale de la première édition de Cotonou Comedy Festival. La soirée a été marquée par une affluence exceptionnelle, une programmation internationale et la présence du chef de l’État, Patrice Talon.

Démarrage en grande pompe de la première édition de Cotonou Comedy Festival. En première partie, l’humoriste béninois Sam du Barca a ouvert le bal des spectacles. Son stand-up met immédiatement le public dans sa poche et rappelle la vivacité de la scène humoristique béninoise.

La deuxième partie de la soirée a été animée par le bénino-ivoirien, Willy Dumbo avec l’énergie qu’on lui connaît, déclenchant les vagues de rires dans la salle. Le public a enchaîné les éclats de rire avec une programmation réunissant plusieurs grandes figures de la scène humoristique francophone. L’humoriste Oualas décortique les pratiques communes aux pays africains, les embouteillages interminables, les retards, ou encore ses comparaisons hilarantes entre éducation africaine et européenne.

Ovations pour la star française, Kev Adams qui raconte son vécu au Bénin, ses aventures avec les conducteurs de taxi-moto au Bénin (Zémidjans) ou encore « la connexion naturelle » qu’il dit observer chez les femmes.

L’haïtien Certe Mathurin évoque l’enfance, l’éducation, et ces moments universels qui traversent les foyers du continent.

La comédienne française d’origine tunisienne, Samia Orosemane apporte une touche d’énergie et de finesse, naviguant entre cultures, identités et contrastes générationnels, avec une fluidité qui charme la salle. Entre rires, émotions et standing ovations, la soirée d’ouverture du Cotonou Comedy Festival a été un succès.

Né d’un partenariat entre le Gouvernement du Bénin via l’Agence de développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Groupe Jokenation, Cotonou Comedy Festival ambitionne de positionner le Bénin comme la référence africaine de l’humour, d’offrir une vitrine aux talents béninois et africains, et de faire rayonner l’humour du continent à l’international.

Le Président Fondateur du Groupe Montreux Comedy, Grégoire Furrer n’a pas manqué de saluer la vision du gouvernement béninois. « Je suis très fier et aussi très ému d’ouvrir ce premier Cotonou Comedy Festival. L’humour est un art qui explose sur tous les continents, un art qui plaît à la jeunesse, un art digital. Le Bénin a fait un choix formidable en décidant d’être le premier pays d’Afrique à le mettre en avant », a déclaré Grégoire Furrer. À l’en croire Cotonou Comedy Festival, c’est aussi un transfert de savoir-faire entre les équipes européennes et les professionnels béninois.

Akpédjé Ayosso

5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso




