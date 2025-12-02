Cotonou Comedy Festival démarre avec les masterclass

La première édition du Cotonou Comedy Festival a débuté ce lundi 1er décembre 2025, avec des masterclass à l’Institut Français du Bénin, Cotonou.

Semaine d’humour au Bénin avec le démarrage effectif de Cotonou Comedy Festival. Les humoristes, aspirants comédiens et passionnés d’arts de la scène ont débuté ce lundi avec les masterclass. Ces séances permettent aux participants de partager leurs expériences, de renforcer leurs capacités et d’en savoir plus sur les techniques modernes de narration humoristique.

Il est prévu tout au long de la semaine des spectacles, et rencontres internationales. À travers Cotonou Comedy Festival, le gouvernement béninois veut positionner le Bénin comme un hub culturel panafricain. Cet événement permet également d’offrir une visibilité aux artistes qui se produiront à Cotonou.

