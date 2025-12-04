jeudi, 4 décembre 2025 -

Rendez-vous de l’humour au Bénin

Cotonou Comedy Festival célèbre les humoristes africains

(Les artistes partagent leur regard sur le festival et le secteur)




Du 1er au 6 décembre 2025, le Bénin accueille la toute première édition du Cotonou Comedy Festival, un événement d’envergure continentale né d’un partenariat entre le groupe Jokenation et le Gouvernement du Bénin. Au cœur du festival, des humoristes d’ici et d’ailleurs partagent leurs impressions sur cet événement inédit, ainsi que leur regard sur la profession et ses défis.

Plus qu’un simple rendez-vous culturel, Cotonou Comedy Festival, vise à faire rayonner l’humour africain, renforcer les liens culturels et offrir une véritable plateforme professionnelle aux talents du continent. Cette première édition de Cotonou Comedy Festival est saluée par les humoristes.

« C’est l’une des plus belles initiatives que l’État pouvait mettre en place. Nous avons le talent, mais il faut la lumière pour nous propulser », confie Manouton Officiel, humoriste béninois. Il y voit une marque d’attention envers les artistes et une occasion de donner « le meilleur » devant un public valorisant.

Elifaz, slameur et humoriste béninois

Même son de cloche chez le slameur et humoriste béninois Elifaz, fier de voir l’histoire de l’humour béninois s’écrire à une nouvelle échelle : « C’est la résultante de tout ce qui a été fait par nos prédécesseurs Baba Yabo, Dah Badou en passant par Pipi Wobaho qui se concrétise par le Cotonou Comedy Festival. Aujourd’hui, notre pays devient un carrefour mondial de l’humour francophone ». Pour eux, cette première édition est un symbole de reconnaissance et de légitimation de leur métier.

Des besoins concrets pour le secteur

Sam du Barça, humoriste stand-upper béninois

Les humoristes interrogés racontent tous une histoire singulière, mais traversée par une énergie commune : le besoin de faire rire, d’apporter de la joie, de transmettre. À travers leurs récits, les humoristes identifient clairement les défis du secteur. « Le premier besoin, c’est des endroits où s’exprimer. On a que le Palais des congrès. Si on peut avoir des salles de spectacle, cela faciliterait la création », a affirmé l’humoriste stand-upper béninois, Sam du Barça.

Il souligne également la nécessité d’une représentation au sein des instances de prise de décisions. « L’humour est un domaine à part. Il faut quelqu’un qui nous représente dans les décisions qui nous concernent », a-t-il ajouté.

L’humoriste Elifaz a aussi relevé la nécessité d’une reconnaissance officielle du statut d’humoriste : « Sans cela, beaucoup ne peuvent prétendre à aucun droit. C’est un combat qu’on va mener et après, faire en sorte que dans tous les événements majeurs qu’il y ait de la place pour l’humour ».

Le web humoriste et acteur congolais Herman Amisi a insisté sur la professionnalisation des humoristes. « Dès le moment où toi-même déjà en tant qu’humoriste tu décides de prendre ton métier comme profession, se professionnaliser devient une obligation », a déclaré Herman Amisi.

Le Bénin est sur la bonne voie

Tous les humoristes interrogés sans exception saluent les efforts du Bénin pour se révéler davantage.« Le Bénin est sur le bon chemin. Le pays est plein d’humoristes talentueux. On a un gouvernement qui s’intéresse vraiment ‘’à la chose’’. Je suis certain que d’ici 2030, sur la scène internationale et africaine d’humour, le Bénin se fera respecter », affirme Sam du Barça.

« Voir mes collègues africains venir jouer chez moi, c’est une fiertépour moi et je sais que l’humour béninois est sur la bonne voie », confie l’humoriste Elifaz.

Jean-Michel Élie, humoriste québécois

D’origine haïtienne, l’humoriste québécois Jean-Michel Élie découvre Cotonou avec admiration : « Vous avez une architecture riche, une culture profonde. Mélanger tout ça à l’humour, ça peut faire un bon mélange. Tout le monde devrait découvrir cette architecture-là et aussi la culture de votre pays ».

Au-delà des spectacles, des rencontres et des masterclass, le Cotonou Comedy Festival s’impose déjà comme un accélérateur de talents et un signal fort de l’engagement du Bénin pour la culture.

Akpédjé Ayosso

4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




