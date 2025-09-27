Coton FC s’impose à Black Man Warrior 4-1

Le vice-champion du Bénin, Coton FC, a décroché, vendredi 26 septembre 2025, sa qualification pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

Au stade Kégué de Lomé, Coton FC du Bénin a dominé, vendredi 26 septembre 2025, les Libériens de Black Man Warrior sur le score de 4-1.

Bio Odo Chabi a ouvert le score à la 10e minute. Douze minutes plus tard, Rodrigue Fassinou a doublé la mise d’un coup franc direct. Les Béninois menaient déjà 2-0 à la pause.

En seconde période, Ibrahim Ogounlola s’est offert un doublé en fin de match (80e, 90e). Les Libériens ont réduit l’écart dans le temps additionnel, sans changer l’issue de la rencontre.

À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (0-0) à Monrovia.

Sur l’ensemble des deux confrontations, Coton FC s’impose 4-1. Le club atteint ainsi, pour la première fois de son histoire, le deuxième tour de la compétition continentale, après trois éliminations consécutives au premier tour.

