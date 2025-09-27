samedi, 27 septembre 2025 -

Coupe CAF

Coton FC s’impose à Black Man Warrior 4-1




Le vice-champion du Bénin, Coton FC, a décroché, vendredi 26 septembre 2025, sa qualification pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

Au stade Kégué de Lomé, Coton FC du Bénin a dominé, vendredi 26 septembre 2025, les Libériens de Black Man Warrior sur le score de 4-1.

Bio Odo Chabi a ouvert le score à la 10e minute. Douze minutes plus tard, Rodrigue Fassinou a doublé la mise d’un coup franc direct. Les Béninois menaient déjà 2-0 à la pause.

En seconde période, Ibrahim Ogounlola s’est offert un doublé en fin de match (80e, 90e). Les Libériens ont réduit l’écart dans le temps additionnel, sans changer l’issue de la rencontre.

À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (0-0) à Monrovia.

Sur l’ensemble des deux confrontations, Coton FC s’impose 4-1. Le club atteint ainsi, pour la première fois de son histoire, le deuxième tour de la compétition continentale, après trois éliminations consécutives au premier tour.
M. M.

27 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




