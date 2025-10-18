samedi, 18 octobre 2025 -

CAF 2024-2025 – 2e tour aller

Coton FC arrache un nul précieux à San Pedro




Les Béninois de Coton FC et les Ivoiriens du FC San Pedro se sont quittés sur un match nul ce 18 octobre 2025, au stade de San Pedro, dans le cadre du 2è tour préliminaire de la coupe CAF.

Mission accomplie pour Coton FC. En déplacement en Côte d’Ivoire, les Cotonniers ont tenu tête au FC San Pedro (1–1), samedi 18 octobre 2025, au stade Laurent Pokou à San Pedro.

Menés à la pause, les hommes de Victor Zvunka ont montré du caractère au retour des vestiaires. C’est Chérif-Dine Mama qui a remis les siens dans le match, bien servi par Rodrigue Fassinou, décisif dès son entrée en jeu.

Ce nul à l’extérieur permet aux Béninois de garder toutes leurs chances avant la manche retour à Lomé.
M. M.

18 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




