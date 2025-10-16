jeudi, 16 octobre 2025 -

2ᵉ tour préliminaire de la Coupe CAF

Coton FC affronte San Pedro ce samedi




Les joueurs de Coton FC sont en Côte d’Ivoire pour livrer un match contre San Pedro, ce samedi 18 octobre 2025, dans le cadre du 2ᵉ tour préliminaire de la Coupe CAF. Le match se joue au stade Laurent Pokou dans la ville de San-Pédro,

En Côte d’Ivoire, les joueurs Coton FC ont déjà entamé leur préparation par une séance de décrassage. Une première étape pour se mettre en condition avant le match crucial, qui se jouera samedi au stade Laurent Pokou. Le club béninois affrontera le FC San Pedro dans le cadre du 2ᵉ tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF 2025-2026. Ce match programmé pour samedi 18 octobre 2025, s’annonce déterminant pour les deux équipes, chacune visant un billet pour la phase de groupes de la compétition.

Coton FC, ambitieux et prêt à défendre ses chances, tentera de tirer profit de cette rencontre sur le terrain adverse pour consolider sa position dans cette compétition continentale.

A.A.A

16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




