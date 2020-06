Coris Bank lance Coris Premium, un compte à taux exceptionnel

Afin d’offrir à sa clientèle des solutions adaptées à leurs besoins, Coris Bank International propose des produits d’exception tels que le compte Coris Premium.

De type nouveau, Coris Premium est un compte courant qui combine les attributs fonctionnels d’un compte chèque avec les avantages financiers d’un compte épargne.

Destiné aux personnes physiques, Coris Premium est un compte chèque rémunéré à un taux exceptionnel de 4% l’an.

La rémunération du compte obtenue à partir d’un solde minimum de 5 000 001 FCFA est semestrielle et est virée sur ledit compte au début du semestre suivant. A partir d’un solde minimum de 2 000 000 FCFA, le compte Coris Premium est exonéré des frais de gestion.

Pour un solde inférieur à 2 000 000 FCFA, le compte Coris Premium devient un compte courant ordinaire avec le paiement des frais de gestion mensuels.

Le coût des agios forfaitaires, s’il est applicable, est de 1650 FCFA HT par mois.

Souplesse de gestion et des avantages exceptionnels

Le compte Coris Premium offre au client une souplesse de gestion et plusieurs avantages. Il s’agit entre autres d’un taux de rémunération préférentiel ; des intérêts reversés semestriellement ; un nombre de retraits illimité et sans pénalité ; un plafond de rémunération non limité et approvisionnement par dépôt d’espèces, virements, remises de chèques, transferts reçus.

Avec le compte Coris Premium, il n’y a pas de frais sur mouvements débiteurs ni de frais de tenue de compte.

Le titulaire du compte a également la possibilité de nantir son avoir pour bénéficier d’un crédit sur son compte courant ou société.

Le compte Coris Premium, c’est aussi des conditions souples d’accès au crédit.

Pour avoir un compte Coris Premium, il suffit juste de signer la convention d’ouverture de compte en agence et joindre les pièces telles que : une copie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport en cours de validité ; une attestation de résidence ou une facture (Electricité, Eau ou Téléphone au nom du titulaire du compte ; 02 photos d’identité récentes et du même tirage et un formulaire de demande d’ouverture disponible en agence.

