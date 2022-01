Coris Bank déterminée à soutenir le secteur privé béninois

La nouvelle année 2022 s’ouvre sur de belles perspectives pour le secteur privé. Coris Bank International Bénin est disponible à accompagner les projets portés par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Le Directeur Général de Coris Bank Bénin, Jean Jacques Golou, en a donné l’assurance, mardi 11 janvier 2022, au président de la CCI Benin lors d’une audience tenue au siège de l’institution consulaire.

Le président de la CCI Bénin a invité la Banque à s’inscrire dans un partenariat pour soutenir plusieurs projets portés par des entreprises béninoises et internationales et qui seront réalisés dans la zone économique spéciale de Glo Djigbé.

Coris Bank Benin par la voix de son Dg n’a pas manqué d’exprimer sa disponibilité à accompagner les projets de la CCI Bénin .

