Coris Bank désormais copropriétaire de ADJIDJA FC

Un an après avoir officialisé son engagement en tant que sponsor officiel de ADJIDJA football club, Coris Bank International Bénin (CBI) marque son entrée au sein du capital de la société sportive. L’information a été rendue publique dans la matinée du mercredi 19 avril 2023 lors d’une conférence de presse au ministère de la défense en présence des responsables de CBI et de ADJIDJA FC.

Coris Bank autrefois sponsor officiel de ADJIDJA FC devient copropriétaire de la société sportive des Forces armées béninoises (FAB). Les Directeurs généraux de ADJIDJA FC et de Coris Bank International ont officialisé le mariage entre l’institution financière et le club sportif mercredi 19 avril 2023 au cours d’une conférence de presse. Par cet engagement, CBI selon son dDrecteur général, entend « contribuer à l’essor d’un écosystème sportif compétitif et performant ». « C’est pour travailler davantage à faire de ADJIDJA FC une société sportive qui va jouer les premiers rôles au cours des prochaines années, que de simple contributeur au budget de la Société Sportive, CBI Bénin fait désormais son entrée dans son capital », a souligné Jean-Jacques GOLOU. A l’en croire, différentes initiatives sont prises pour contribuer à la vie des communautés à la base. Et ce, conformément à la politique de responsabilité sociétale d’entreprise validée par la banque il y a quelques années.

Par son engagement aux côtés de ADJIDJA FC, Coris Bank International selon le directeur général, devient « un acteur majeur de la promotion du sport au Bénin, et un véritable partenaire de l’Armée Béninoise ». « Ainsi, la Banque Autrement dans sa participation aux instances dirigeantes de la société sportive, apportera son expertise pour la mise en œuvre d’un plan stratégique et l’atteinte des objectifs définis », a promis Jean-Jacques GOLOU avant d’exprimer ses remerciements à tout le staff technique et d’encadrement de ADJIDJA FC. « Les belles performances de « notre » équipe ne sont que la résultante de tous les efforts et sacrifices fournis pour préparer et délivrer les différentes rencontres ; Mais nous devons aller plus loin car nous n’y sommes pas encore », a-t-il fait observer.

Le Directeur général de CBI a par ailleurs rassuré les joueurs qui représentent d’après lui, « le principal Capital Humain, le plus important des capitaux et le meilleur investissement de l’équipe ». « Nous travaillerons à vous mettre dans les meilleures conditions », a-t-il promis exhortant toutes les structures et partenaires désireux d’impacter le développement du sport à travers une gouvernance crédible à se joindre à Coris Bank International pour hisser durablement ADJIDJA FC dans l’élite Sportive béninoise.

Le projet ‘’ADJIDJA dans la cours des grands’’ que prône la société sportive selon le colonel Dieudonné D. TEVOEDJRE, exige la mobilisation de ressources conséquentes et l’ouverture de la société sportive à d’autres univers. Le club sportif des FAB bien qu’étant l’actionnaire majoritaire, « n’est plus l’associé unique », a précisé le Directeur général de ADJIDJA FC.

Profitant de l’occasion de la conférence de presse, il a informé le public de la mise en place d’un comité technique qui travaille d’arrache-pied pour l’élaboration des statuts d’une association sportive unifiée des forces armées béninoises dénommée ‘’ADJIDJA OMNISPORT SA’’. Il s’agit d’une grande association qui va regrouper tous les sports, a informé le colonel Dieudonné TEVOEDJRE rassurant de l’engagement de l’armée à occuper une place de choix sur la scène sportive d’une part, et donner au pays l’opportunité d’atteindre les objectifs de performance espérée par tous les béninois d’autre part.

CBI, un partenaire qui présente de belles performances commerciales

Coris Bank International Bénin, partenaire de ADJIDJA FC est une filiale du Groupe Coris, a rappelé Jean-Jacques GOLOU, directeur général de CBI. C’est un groupe qui présente de belles performances commerciales avec un Produit Net Bancaire de plus de 25 Milliards de FCFA au 31/12/2022, soit une croissance de 46% par rapport à 2021. « La banque dispose d’un réseau d’agences optimal avec une présence remarquée à Natitingou, Banikoara, Parakou, Azovè, Abomey, Porto-Novo et Cotonou », a-t-il confié, convaincu de ce que le réseau va continuer à s’étoffer. Evoquant l’approche de CBI qui consiste à « faire la Banque Autrement », l’institution financière d’après son directeur général, s’est dotée très tôt d’un Système de Management de la qualité (certifiée à la norme ISO 9001 version 2015 en 2020 et re-certifiée en 2023) qui lui permet « de monitorer la qualité de service et d’entretenir cette sensibilité au niveau de toute l’équipe à travers la prise en charge diligente des requêtes et la création d’une expérience client exceptionnelle ».

F. A. A.

20 avril 2023 par