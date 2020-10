Coris Bank International engage une politique RSE suivant la norme ISO 26000

CORIS BANK INTERNATIONAL BENIN, une banque engagée, renforce son implication à travers l’adoption de sa politique Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

Depuis son implantation en décembre 2016, CORIS BANK INTERNATIONAL BENIN SA (CBI Bénin) œuvre à la satisfaction de sa clientèle et de ses parties intéressées actuelles et à venir. Ainsi, elle envisage d’être la banque de référence en qualité et en disponibilité des services pour accompagner l’essor des secteurs clés de l’économie béninoise. Dans cette vision, elle œuvre pour un mieux-être des populations béninoises en leur offrant des produits et services financiers répondant à leurs attentes.

Consciente de l’impact des activités de la banque sur la société et l’environnement, CBI BENIN choisit d’assumer pleinement sa responsabilité en intégrant une démarche structurée de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à son management. Ce mode de gouvernance pose les bases d’une croissance soutenue et équitable. CBI BENIN prend davantage en compte les intérêts et contraintes de tous ses interlocuteurs et partenaires, en interne et à l’extérieur (collaborateurs, clients, actionnaires et société civile).

Reconnu comme un mode de gouvernance incontournable et vertueux pour un développement responsable, la RSE reste une orientation stratégique laissée au choix des managers. CBI BENIN adopte ainsi, et ce librement, sa politique RSE en ce 3ème trimestre 2020.

Cette politique bâtie conformément à la norme ISO 26000 qui définit les lignes directrices en matière de responsabilité sociétale, présente formellement le cadre pour la contribution de CBI Bénin aux Objectifs de Développement Durable adoptés par l’Organisation des Nations Unis en 2015. Sa mise en application engage la banque à rendre compte à ses parties prenantes des efforts et résultats en terme de responsabilité sociétale à travers un rapport dédié.

« Notre objectif est de satisfaire les besoins actuels de développement sans compromettre ceux des générations futures grâce à une approche responsable du métier de banquier intégrant les intérêts de toutes les parties intéressées. » précise M. Jean-Jacques GOLOU, Directeur Général de CBI BENIN.

Pour cela, la politique RSE de CBI Bénin inclut un mode de gestion qui tient volontairement compte des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance. Elle induit un plan d’actions visant à limiter ses effets négatifs et bonifier ses effets positifs sur ses parties intéressées et sur le développement durable.

Cette démarche formalisée à travers la Politique RSE se traduit par des ambitions nobles et justes en la matière. Ainsi, Coris Bank International se veut :

• Etre une Banque faisant preuve d’éthique et d’intégrité ;

• Etre une Banque protégeant les intérêts de ses clients ;

• Etre une Banque œuvrant en faveur de l’environnement et du climat ;

• Etre une Banque assurant le plein épanouissement de son personnel ;

• Etre une Banque soutenant le développement de sa communauté.

Chacune de ses ambitions est déclinée en engagements qui feront l’objet d’initiatives dont la mise en œuvre renforcera l’implication de CBI Bénin en faveur de la Société et de l’Environnement.

Avec cette démarche RSE amorcée, les femmes et les hommes de Coris Bank International Bénin choisissent d’« Agir de manière responsable », dans le respect de tous leurs engagements pour bâtir, ensemble, la Banque Autrement, une banque soucieuse de ses parties prenantes, de l’environnement et de la société dans laquelle elle mène ses activités.

A PROPOS DE CORIS BANK INTERNATIONAL BENIN SA

Coris Bank International Bénin est une filiale du Groupe Coris Bank International. Elle partage la solide assise financière, le capital de savoir-faire diversifié et les outils d’expertise moderne du groupe, présent dans 7 pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et bientôt la Guinée Conakry. Certifiée ISO 9001 : 2015 en Février 2020 par BSI, CBI Bénin perpétue son développement en misant sur la satisfaction totale du client, l’amélioration continue de la qualité de service, l’innovation, la proximité et la disponibilité.

Elle stimule l’activité économique par le financement de projets utiles et participe à l’effort de bancarisation de la population à travers des offres spécifiques et innovantes à tous (COMPTE CORIS PREMIUM) ; aux femmes (Compte CORIS EPARGNE WƎNDYA) ; aux salariés (packages produits AZÔ, NASIARA et ÔGA) ; aux PME/PMI et une branche orientée Finance Islamique (CBI BARAKA).

CBI Bénin représente également un réseau qui se densifie progressivement et compte actuellement 06 agences à St Michel (sur l’Avenue Steinmetz), Fidjrossè, Cadjehoun (Agence Baraka), Porto-Novo, Calavi et à Parakou.

CORIS BANK INTERNATIONAL, La Banque Autrement !

