Coris Bank International,aux côtés des apprenants du CEG SUYA, (Nikki)

Fidèle à son engagement sociétal en faveur de la scolarisation à la base, la Fondation Coris et Coris Bank International Bénin ont procédé ce mardi 24 Octobre 2023 à la remise officielle au CEG SUYA d’un module composé de trois salles de classes, un bureau directeur, des latrines, le tout équipé d’un dispositif d’éclairage solaire. D’une valeur totale de 50 millions FCFA, ce premier bâtiment en matériaux définitifs du CEG Suya offrira aux élèves de ce collège, un cadre propice à l’apprentissage et à l’éducation.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du Directeur Général de la banque et du maire de la commune, devant les responsables du collège et des élèves.

