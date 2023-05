Coris Bank International Bénin lance Coris Money

La filiale béninoise de Coris Bank International (CBI) lance son porte-monnaie électronique dénommé « Coris Money ».

Du nouveau avec Coris Bank International (CBI) Bénin. La Banque met à la disposition de ses clients et de la population béninoise, la solution mobile Coris Money. Il s’agit d’un porte-monnaie électronique qui permet aux clients et non clients de CBI Bénin d’envoyer et de recevoir de l’argent à partir d’un numéro de téléphone quel que soit l’opérateur. Ils peuvent donc faire leurs opérations de dépôt, retrait et transfert d’argent auprès des distributeurs Coris Money ou dans les agences de la banque.

Les services de paiement de factures, d’impôt, de réabonnement TV et autres sont en cours d’activation. Mieux, le détenteur du porte-monnaie Coris Bank pourra faire les retraits d’argent dans les GAB de Coris Bank International 24h/24.

Avec Coris Money, les clients de la banque ont la possibilité de transférer de l’argent de leur compte bancaire CBI à Coris Money et ou de Coris Money à un compte bancaire CBI d’un autre client. Coris Money est accessible à des prix défiant toute concurrence.

Comment y souscrire ?

Pour avoir accès aux services de Coris Money, il suffit juste de télécharger l’application sur Playstore ou App Store et ensuite créer son compte en renseignant ses informations personnelles. L’enrôlement se fait de façon sécurisée. L’utilisateur peut dès lors commencer à utiliser le service Coris Money avec un plafond de 200.000 FCFA. Il peut augmenter son plafond Coris Money en se rendant dans une agence pour identification.

Le nouveau service est déjà disponible à la direction générale de Coris Bank International Bénin et dans toutes les autres agences. Un accueil chaleureux vous y attend. Pour toute préoccupation, contactez le 21 36 00 54.Coris Money, c’est simple & cool.

