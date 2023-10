Coris Bank International Bénin honore le champion du monde de scrabble 2023

François-Xavier ADJOVI, champion du monde de scrabble a reçu les félicitations et les encouragements de Coris Bank International Bénin (CBI-Bénin) dans l’après-midi du lundi 16 Octobre 2023 au siège de la banque à Cotonou. C’est à travers un chèque symbolique que l’institution financière a salué les mérites du champion.

Pour avoir porté haut le flambeau du Bénin à l’édition 2023 du championnat mondial de scrabble, François-Xavier ADJOVI bénéficie du soutien financier de Coris Bank International Bénin d’un montant de 03 millions de francs CFA. La cérémonie officielle de remise de chèque a été rehaussée par la présence de Monsieur Jean-Jacques GOLOU, Directeur Général de Coris Bank International Bénin, de Monsieur Jean-Marie KOMPAORE, Directeur général adjoint, et de plusieurs autres responsables de la banque.

« On ne devient pas champion par hasard. C’est le fruit du travail », a témoigné le Directeur Général de Coris Bank Bénin, très admiratif du champion. François-Xavier ADJOVI selon Monsieur Jean-Jacques GOLOU, s’est investi dans le scrabble qui pour lui, est une passion ; et il en fait désormais un métier. Pour avoir atteint ce niveau de la compétition, c’est tout naturellement que Coris Bank, banque citoyenne se positionne à ses côtés pour l’encourager. « Il n’y a pas de petit champion du monde. Devenir le meilleur parmi tous les athlètes de ce sport, relève d’un challenge », a déclaré le Directeur Général de Coris Bank.

Le chèque remis au champion du monde de scrabble, est un geste symbolique dont l’objectif est de le féliciter, l’encourager et l’exhorter à maintenir ce standard, aller plus loin et continuer à hisser très haut le flambeau du Bénin, a expliqué le DG.

Ce geste de CBI Bénin selon Monsieur François-Xavier ADJOVI, est une première. « Très souvent, c’est le champion qui entreprend des démarches à l’endroit des banques pour solliciter de l’aide. Mais avec Coris Bank, c’est le contraire », a-t-il témoigné exprimant ses remerciements à la banque. A l’en croire, le chèque offert vient à point nommé parce qu’il pensait mener des démarches auprès de certaines structures de la place pour solliciter de l’aide pour la saison 2023-2024, quand il a reçu un coup de fil de Coris Bank l’invitant à venir recevoir un chèque. « Que Dieu bénisse la banque, l’aide à grandir et s’agrandir à travers tout le Bénin », a prié le champion du monde de scrabble avant de promettre un bel usage de l’argent reçu.

Monsieur François-Xavier ADJOVI en 2018 a porté le titre de Champion d’Afrique francophone de scrabble, titre qu’il espère renouveler à Abidjan en Côte d’Ivoire en 2024. Mais avant tout, François-Xavier ADJOVI nourrit l’ambition de conserver le titre de champion du monde de scrabble sur la prochaine saison et les suivantes.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

17 octobre 2023 par