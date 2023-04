Conversation littéraire avec Pr. Noureni Tidjani Serpos

L’Institut Français du Bénin accueille ce mardi 11 avril 2023, une conversation littéraire avec le Pr. Nouréini Tidjani Serpos.

Littérature à l’Institut Français de Cotonou ce mardi. Il est prévu à 18 heures sous la paillote de l’Institut français une conversation littéraire avec le professeur Nouréini Tidjani Serpos sur le thème : « littératures africaines francophones et anglophones. Le professeur Nouréini Tidjani Serpos édifiera les participants sur « l’émergence de la littérature africaine en faisant dialoguer les cheminements différenciés au sein des espaces francophones et anglophones ». C’est l’une des activités majeures de la semaine à l’Institut français du Bénin. L’entrée est libre.

Nouréini Tidjani Serpos est « professeur de littérature, essayiste, critique littéraire, romancier et poète. Il a assuré de hautes fonctions d’Etat, ainsi qu’au sein de l’UNESCO, dont il fut sous-directeur général, chargé du Département Afrique. Il a publié plusieurs ouvrages et plus d’une centaine d’articles dans des revues de renommée mondiale. Commandeur de l’ordre national du Bénin (2005), Noureini Tidjani Serpos est une source inépuisable de savoirs.

Après avoir obtenu son baccalauréat au Bénin, il part étudier en France. Il soutient une thèse de doctorat de 3ème cycle à Paris II en littérature africaine (La négritude senghorienne : étude critique), puis de doctorat d’Etat (Roman négro-africain : le rôle des élites intellectuelles dans la naissance et le développement du roman en Afrique francophone, anglophone, occidentale, orientale et centrale des années 1920 à nos jours). Humaniste, érudit, il s’attache à promouvoir une culture ouverte à la diversité, aux différences et aux solidarités. Décoré à maintes reprises en reconnaissance de son importante contribution au monde de la culture (Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Niger, France), il est Chevalier de la Légion d’Honneur. Il préside le Comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin ».

A.A.A

