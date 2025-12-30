mardi, 30 décembre 2025 -

Élections législatives

Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité




La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des outils de contrôle de l’action gouvernementale. Ce dernier est droit pour tous. Malheureusement, les lois de la République ne permettent pas à n’importe quel citoyen de demander des comptes directement aux gouvernants. C’est donc un privilège qui revient au Parlement. Ceci bien-sûr pose un problème assez sérieux. En effet, lorsque la Représentation nationale est aux ordres de l’exécutif, ce contrôle est biaisé. Il n’est pas difficile de constater l’omerta du Parlement sur nombre de dossiers où la gouvernance est controversée. Pendant ce temps, le gouvernement qui de sa propre initiative devrait rendre compte aux populations n’a pas cru devoir le faire.
Il faut comprendre que le contrôle de l’action gouvernementale et la reddition des comptes (redevabilité) sont deux obligations qui devraient permettre au peuple de comprendre un certain nombre de dossiers.
Les députés FCBE remettront les pendules à l’heure en initiant des contrôles réguliers des actions du gouvernement. Si la FCBE était au pouvoir, elle ferait de la reddition des comptes une obligation annuelle, pour permettre aux populations d’avoir la moindre information, aussi bien sur la gestion du budget de l’Etat voté, que sur toutes les autres actions et initiatives chaque année. Les députés FCBE se battront afin que les salaires politiques soient officiellement et clairement définis afin de rendre transparent le train de vie de l’État et de réduire les charges. Les marchés publics feront l’objet d’une attention particulière. Les députés FCBE lutteront contre les gré-à-gré qui ne seront désormais que de véritables exceptions.
Votez FCBE, c’est opter pour un rigoureux contrôle de l’action gouvernementale et une absolue reddition des comptes.

30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




