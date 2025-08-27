mercredi, 27 août 2025 -

Travaux d’assainissement à Cotonou

Construction des collecteurs et voies sur l’axe Godomey magasin-Adjaha

(L’axe en chantier fermé dès le 30 août)




Dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC), la Rue 13.400, reliant le Carrefour Godomey magasin au Carrefour Adjaha, sera partiellement fermée à la circulation pendant deux périodes.

La construction de collecteurs d’eaux pluviales et l’aménagement de voies connexes dans le bassin AAn démarre. Selon un communiqué de la SIRAT SA, en charge du chantier, les travaux démarrent samedi 30 août 2025 et s’achèvent samedi 28 février 2026.

Deux phases de réhabilitation sont prévues, chacune impliquant la fermeture de sections spécifiques de la voie.

Du 30 août 2025 au 28 février 2026, la circulation sera coupée entre la Pharmacie Les Archanges et le Supermarché World Market.

Lors de la deuxième phase, prévue du 4 octobre 2025 au 28 février 2026, la portion située entre le Carrefour Godomey magasin et la Pharmacie Les Archanges sera également fermée.

Durant cette période, la circulation sur l’ensemble de l’axe Godomey magasin – Adjaha sera fortement perturbée. La SIRAT invite les usagers à anticiper leurs déplacements, à respecter les limitations de vitesse, les consignes de sécurité, et à suivre les indications des panneaux de signalisation sur place.

« Des dispositions seront prises pour permettre aux conducteurs d’emprunter les voies de déviation qui seront indiquées pour la circonstance par des dispositifs appropriés », précise le communiqué de la SIRAT.

La SIRAT invite les usagers à signaler toute situation liée aux travaux par le numéro vert gratuit 7414.

Elle remercie les riverains et usagers pour leur patience et leur collaboration.

Les itinéraires de déviation

Pour les usagers en partance du Carrefour Godomey magasin vers le Carrefour Adjaha (Phase 1) :

. Tournez à droite au niveau de la Pharmacie Les Archanges, direction Akogbato.

. Prenez ensuite à gauche la rue 12.742, récemment aménagée, qui longe la clôture du CEG de l’Entente.

. Poursuivez votre route en passant devant le nouveau marché urbain d’Agla Hlazounto.

Rejoignez enfin la rue 13.400 à hauteur du Supermarché World Market.

Pour les usagers durant la Phase 2, en direction de la Pharmacie Les Archanges ou du Carrefour Adjaha :

. Continuez sur la route des Pêches vers le Carrefour Club des Rois.

. Après la pharmacie Godomey Fignonhou, tournez à gauche à la deuxième rue.

. Suivez les panneaux de déviation vers la rue 12.742.

Cette voie traverse la rue Filao et la rue 12.911 (près de l’hôtel JOCA), puis débouche au carrefour du CEG de l’Entente.

À ce point :

. Tournez à gauche pour rejoindre la Pharmacie Les Archanges.

. Continuez tout droit vers le Carrefour Adjaha, en longeant le marché d’Agla Hlazounto.

27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




