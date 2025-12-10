En Conseil des ministres ce mercredi 10 décembre 2025, le gouvernement béninois a annoncé la construction d’une aire de jeux de proximité à Parakou.

Une nouvelle infrastructure sportive sera construite à Proximité à Parakou. Il s’agit d’une aire de jeux. Selon le Conseil des ministres, l’objectif est d’assurer la disponibilité en infrastructures sportives modernes avec des terrains adaptés à proximité des populations pour la pratique de certaines disciplines.

Il y est également prévu des locaux techniques et autres équipements confortatifs. Cette décision du gouvernement vise à encourager le sport de compétition par les jeunes.

Le gouvernement a donc autorisé des contrats pour la maîtrise d’œuvre complète et le contrôle technique en vue du démarrage effectif des travaux.

