jeudi, 11 décembre 2025

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Infrastructure sportive

Construction d’une aire de jeux de proximité à Parakou




En Conseil des ministres ce mercredi 10 décembre 2025, le gouvernement béninois a annoncé la construction d’une aire de jeux de proximité à Parakou.

Une nouvelle infrastructure sportive sera construite à Proximité à Parakou. Il s’agit d’une aire de jeux. Selon le Conseil des ministres, l’objectif est d’assurer la disponibilité en infrastructures sportives modernes avec des terrains adaptés à proximité des populations pour la pratique de certaines disciplines.

Il y est également prévu des locaux techniques et autres équipements confortatifs. Cette décision du gouvernement vise à encourager le sport de compétition par les jeunes.

Le gouvernement a donc autorisé des contrats pour la maîtrise d’œuvre complète et le contrôle technique en vue du démarrage effectif des travaux.

A.A.A

10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




