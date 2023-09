Construction d’une ‘’Cité de la défense sécurité’’ à Cotonou

Cotonou abritera bientôt une Cité de la défense sécurité après la Cité ministérielle, le Centre d’affaires portuaires et la Cité de la finance.

Le gouvernement du président Patrice Talon a prévu la construction de la Cité de la défense sécurité à Cotonou.

La ‘’Cité de la défense sécurité’’ sera réalisée dans le 12 e arrondissement de Cotonou plus précisément sur le domaine situé entre le Palais de la Marina (Présidence de la République du Bénin) et la Cité Ministérielle en cours de construction.

L’infrastructure va trôner en face de la statue de l’Amazone.

Le projet a un coût hors taxe de vingt milliards cent soixante et un millions vingt-neuf mille trois cent vingt-six mille (20 161 029 326) FCFA.

Les travaux de construction de la ‘’Cité de la défense sécurité’’ dureront 18 mois.

C’est l’entreprise DSID BENIN qui a en charge les travaux. Le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable (MCVDD) et la Société Immobilière et d’Aménagement urbain (SImAU) assureront respectivement la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’ouvrage déléguée.

Le Cabinet Koffi & Diabaté Architectures est Maître d’œuvre.

SOCOTEC WEST AFRICA est le nom du Bureau de Contrôle Technique.

14 septembre 2023