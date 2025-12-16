Constantin Amoussou condamné à 8 ans de prison pour viol sur mineure

L’écrivain et chroniqueur littéraire, Constantin Amoussou a été condamné, ce mardi 16 décembre 2025, à 8 ans de prison ferme pour viol sur mineure de 14 ans par le tribunal d’Abomey-Calavi.

La justice béninoise a rendu son verdict dans l’affaire de viol sur mineure impliquant l’écrivain Constantin Amoussou. À l’issue du procès, l’accusé est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Le tribunal l’a condamné à huit (08) ans de prison ferme. En plus de la peine privative de liberté, Constantin Amoussou devra s’acquitter d’une amende de 500 000 FCFA au profit de l’État, ainsi que de 500 000 francs CFA à verser à l’INF.

Constantin Amoussou a été interpellé le 16 septembre après une plainte déposée conte lui. Présenté au procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi, il a été déposé en prison.

Selon les faits, la victime âgée de 14 ans a été contactée sur les réseaux sociaux par l’écrivain. C’est suite à un rendez-vous avec la victime et son père à son bureau que la plainte de viol a été déposée.

