‘’Consommons Local Tour’’ 3 démarre à Cotonou

L’édition 2023 du ‘’Consommons Local Tour’’ (CLT3) a démarré ce mercredi 04 octobre 2023 à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Cette initiative des ministres en charge du commerce de l’UEMOA regroupe à l’étape de Cotonou, 09 entreprises africaines du 04 au 08 octobre 2023.

Le ‘’Consommons Local Tour’’, une tournée internationale qui présente, valorise et sensibilise sur les produits et services locaux a démarré. C’était ce mercredi 04 octobre 2023 à l’hôtel Azalaï de Cotonou. « Le numérique au service du développement des entreprises locales africaines », c’est le thème retenu pour cette 3e édition.

Dora, Kenaya, Label Group, Lady Adjigo, Manolys, Mod’ukpè, Préfabatim, Visaac Pro Arts, et Yanile sont les entreprises qui exposent leurs œuvres locales à l’étape de Cotonou. Les expositions vente locale organisées à l’occasion du ‘’Consommons Local Tour’’ sont ouvertes gratuitement au public tous les jours de 10h à 20h.

‘’Produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons » est le leitmotiv de l’initiative des ministres en charge du commerce de l’UEMOA, démarrée depuis 2021. Pour cette 3e édition, des visites d’entreprises, une Soirée de gala sont au programme. A ces différentes activités, s’ajoute le Salon de l’entrepreneur local qui rassemble producteurs, consommateurs et futurs entrepreneurs. L’objectif du Salon selon Faridatou Mondukpè Yèkini, promotrice du ‘’Consommons Local Tour’’, est de « fédérer les actions de valorisation des produits locaux ».

Après l’étape de Cotonou, des expositions-ventes et rencontre B to B entre entrepreneurs locaux et internationaux seront organisées au Togo et au Sénégal.

