Consommateurs et entrepreneurs saluent l’initiative de la CCI Bénin

L’initiative les Jeudis de « Spéciales Dégustations Produits Locaux » de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a connu la participation massive des consommateurs, ce 19 octobre 2023.

Miel aromatisé de plantes locales à vertus thérapeutiques ; pain à base de manioc ou de maïs ; biscuits au souchet ; liqueurs, jus de fruits et autres boissons, aliments dérivés du fonio et du mil… Une variété de produits locaux fabriqués au Bénin par des entrepreneurs béninois ont été exposés dans le jardin de la Chambre de la Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) dans l’après-midi du 19 octobre 2023.

Pour ce troisième jeudi de l’initiative « Spéciales Dégustations Produits Locaux », Céciline Abissi, une consommatrice a savouré du couscous fabriqué à base de fonio et s’émerveille devant la diversité des aliments à base du fonio.

« Les produits sont très bons. C’est rare de voir des choses aussi bien faits », confie Julien Youlou, après avoir fait le tour de quelques tables.

Venue à la dégustation sur recommandation d’une amie, Christine Januel, une expatriée, a savouré des produits dont elle ignore les noms. « Je ne connais pas tous les noms, mais il y a la viande séchée qui est très bonne, il y aussi les boissons que j’ai pu goûter qui sont toutes très atypiques et très bonnes. (…) C’est agréable », s’est réjouie Christine Januel.

« C’est bon de venir découvrir, expérimenter tout ce qui est ici. C’est une belle expérience. Déjà, je suis fasciné par l’originalité de ce qui est là. La dégustation, elle est parfaite », a expliqué Ismaël Koredele, un ivoirien en séjour au Bénin.

Les consommateurs dégustent et « achètent également les produits ». Ce qui fait la joie des entrepreneurs.

« Pour le moment, je suis satisfaite, (…) les gens ne font pas que visiter, ils achètent également les produits, ils dégustent, ils apprécient, ils donnent leur avis et ça se passe très bien », a indiqué Alida Ahouandjinou, promotrice de Oyayi, la marque spécialisée dans la transformation, la valorisation des plantes aromatiques locales en huiles essentielles.

« On va dire merci à la CCI Bénin et à Kouleurs d’Afrik qui se sont mis ensemble pour donner l’opportunité aux producteurs béninois d’exposer leurs produits. L’objectif, c’est de montrer ce que nous savons faire. C’est une opportunité qui nous est donnée de montrer encore et toujours nos produits à un plus grand nombre de personne », a-t-elle précisé.

M. M.

20 octobre 2023 par