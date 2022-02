Conseil extraordinaire sur les défis sécuritaires ce jeudi

Le président de la République Patrice Talon, chef du gouvernement, a convoqué les membres du gouvernement et le haut commandement militaire ce jeudi 10 février 2022.

Une session extraordinaire du gouvernement élargie au haut commandement militaire examine la situation sécuritaire aux frontières du Bénin. Le conseil extraordinaire a été convoqué par le chef du gouvernement, Patrice Talon pour ce jeudi 10 février 2022.

Le Bénin fait face depuis quelques à ses frontières avec le Burkina et le Niger à des attaques de groupes armés.

Cette session extraordinaire du gouvernement intervient à la suite de l’attaque meurtrière survenue le mardi 8 février 2022 dans la zone frontalière aux trois pays Bénin, Burkina Faso et Niger à la hauteur du parc national du W.

Une patrouille des rangers du Parc W est tombée dans une embuscade des terroristes. Le bilan provisoire selon le communiqué de African Parks ’’fait état de six (06) morts dont cinq (05) parmi les rangers, et un (01) agent des Forces Armées béninoises ainsi que d’une dizaine (10) de blessés’’.

