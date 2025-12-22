lundi, 22 décembre 2025 -

Civic Tech

 : Connexions Citoyennes lance une formation au profit des jeunes activistes africains




Le Campus Groupe AFD et la Fondation de l’innovation pour la démocratie lancent une nouvelle édition de Connexions Citoyennes, un parcours gratuit de formation et d’incubation dédié aux jeunes activistes africains francophones. Le programme ambitionne de faire du numérique un levier stratégique de participation citoyenne et d’innovation démocratique sur le continent.
Le parcours s’adresse en priorité aux jeunes de 18 à 35 ans engagés dans des initiatives citoyennes, associatives ou communautaires. Il vise à renforcer leurs compétences civiques et numériques afin de favoriser une participation plus ouverte, plus informée et plus inclusive.
La formation propose une initiation structurée aux Civic Tech, ces outils numériques conçus pour accroître le pouvoir d’agir des citoyens et renforcer la transparence de l’action publique. Le programme permet aux participants de comprendre les enjeux de ces technologies, d’identifier leurs usages concrets et de situer leur action dans l’écosystème de l’innovation citoyenne.
Connexions Citoyennes accompagne également les porteurs d’idées dans la transformation de leurs initiatives en projets structurés. Le parcours met l’accent sur l’analyse des besoins, la définition d’objectifs clairs, la construction de prototypes et l’identification des parties prenantes. Il aborde aussi les questions de travail en équipe, de viabilité économique et de gestion des risques.
Le dispositif se déroule en trois phases successives. La première consiste en un e-learning tutoré entièrement en ligne, prévu de février à mars 2026, et limité à 50 participants. La seconde prend la forme d’une résidence de quatre jours à Cotonou, en juin 2026, au sein de l’École de l’activisme, qui accueillera 25 participants. La dernière étape permettra à dix lauréats de participer aux Assises de la démocratie, rendez-vous annuel réunissant des acteurs publics, des organisations de la société civile et des experts internationaux.
La formation repose sur une pédagogie interactive combinant modules numériques, webinaires, études de cas et échanges entre pairs. Les organisateurs assurent la prise en charge complète des coûts, incluant la formation, l’hébergement et les déplacements pour les phases en présentiel.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 décembre 2025. Les candidats doivent être africains francophones, âgés de 18 à 35 ans, justifier d’un engagement citoyen et disposer d’un accès stable à Internet. Une attention particulière sera accordée aux candidatures féminines et à celles issues de zones rurales ou marginalisées.
Créé en 2020 et héritier d’un programme lancé dès 2017, Connexions Citoyennes s’inscrit dans une dynamique de long terme en faveur de la culture numérique citoyenne en Afrique. Cette nouvelle édition entend renforcer les synergies entre formation, incubation et mise en réseau, au service d’une démocratie plus inclusive et participative.

22 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




