Le président de la Fédération béninoise de Volleyball (FBVB), Ali Yaro et son secrétaire général, Romain Ahlinvi ont participé, le 28 novembre 2022, à Casablanca, au Maroc, aux travaux du congrès de la Confédération africaine de volleyball ( CAVB). En marge des travaux de ces assises, la zone 3 a tenu une assemblée générale au cours de laquelle le chronogramme des activités de l’année 2023 a été défini.

Ali Yaro et Romain Ahlinvi, respectivement président, et secrétaire général de la Fédération béninoise de Volleyball ont participé le 28 novembre, à Casablanca (Maroc), au congrès de la CAVB. Les travaux de ces assises ont été présidés par Bouchra Hajij, président de la CAVB, et de Ary Graca, président de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB).

En marge des travaux de ce congrès, la zone 3 de la CAVB a tenu son une assemblée générale au cours de laquelle, les activités de l’année 2023 ont été retenues.

La Coupe des Nations de beach volleyball U21 (Hommes et dames) est prévue à Monrovia, capitale du Libéria, fin janvier 2023. La Coupe des clubs champions de la zone 3 aura lieu à Abidjan du 10 au 17 février 2023.

La Coupe des Nations de la zone 3 se jouera à Niamey entre juillet-août 2023.

L’édition 2023 de la Coupe des Nations de la zone 3 concerne uniquement les U21, et la Coupe des clubs champions se tiendra à Abidjan.

La Coupe d’Afrique des nations se disputera enfin, à Niamey au Niger.

F. A. A.

6 décembre 2022 par ,