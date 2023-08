Un couvent de culte Oro situé dans la commune d’Adjarra, département de l’Ouémé a été le théâtre d’une violente bagarre entre adeptes. Pas de bilan officiel, mais nos sources renseignent que le couvent en cause n’est pas autorisé à organiser les manifestations annuelles.

Conflit sanglant dans un couvent de culte Oro à Adjarra, dans le département de l’Ouémé. Ceci, dans un contexte où se tiennent les manifestations annuelles de la divinité dans plusieurs localités.

Les protagonistes selon nos sources, se seraient affrontés à coups de machette. Le bilan de cet affrontement n’est pas encore connu.

A en croire le secrétaire exécutif de la mairie d’Adjarra, le couvent objet d’affrontement entre adeptes, n’a pas reçu l’autorisation du maire avant de démarrer ses activités. Le cadre défini pour ces festivités selon le responsable administratif de la mairie, est de 00h à 04h du matin. Pendant cette période, la divinité Oro a droit de cité, et ce, jusqu’au 05 septembre.

Outre Adjarra reconnu pour être le bastion du culte Oro, les festivités annuelles ont lieu dans plusieurs autres communes du département de l’Ouémé et dans le Plateau (Kétou, Ifangny, Pobè, Sakété, etc).

