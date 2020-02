Conférence nationale, 30 ans déjà

19 février 1990 -19 février 2020, il y a 30 ans que la Conférence nationale des forces vives de la Nation a débuté à l’Hôtel PLM Alédjo de Cotonou. Les travaux ouverts par feu général Mathieu Kérékou ont permis de mettre fin à la révolution marxiste-léniniste tout en conduisant à l’avènement du Renouveau démocratique.

En 1989, le Bénin a connu des crises socioéconomiques sous le régime du président Mathieu Kérékou au pouvoir suite au coup d’Etat du 26 octobre 1972. Dans sa volonté de trouver une porte de sortie, le Général Kérékou a décidé de convoquer la Conférence nationale. L’objectif était de créer un document de base pour l’élaboration d’une nouvelle constitution mais aussi définir un nouveau projet de société conforme aux principes du libéralisme économique.

La conférence a été ouverte par le feu Mathieu Kérékou et s’est déroulée sous la présidence de Mgr Isidore de Souza, alors archevêque de Cotonou avec la participation de différentes couches socioprofessionnelles. Les délégués de ces assises ont échangé pendant 10 jours, ce qui a permis au terme de cette rencontre nationale d’écrire une nouvelle page de l’histoire du pays.

Elle a marqué la fin du règne du marxisme-léninisme à travers l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990 instaurant le régime démocratique.

La Conférence a aussi décidé de changements drastiques dont : une période de transition d’un an puis des élections libres et la nomination d’un Premier Ministre. Feu Général Mathieu Kérékou, lors de la clôture de la conférence a accepté toutes les conclusions issues de ces assisses.

Désigné comme premier ministre lors de la Conférence nationale, Nicéphore Soglo, ancien haut fonctionnaire international de la Banque mondiale a été élu par la suite président de la Nouvelle République le 1er août 1991.

Les solides institutions installées ont permis la poursuite de l’héritage démocratique.

En 1996, soit 05 ans plus tard, Mathieu Kérékou a été élu président de nouveau. Il a dirigé le pays jusqu’en avril 2006 avant de céder démocratiquement le pouvoir.

Akpédjé AYOSSO

