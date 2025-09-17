Conditions pour être un établissement privé de renommée internationale

Le décret présidentiel n°2025-483 du 30 juillet 2025 fixe les conditions d’accès à une liste exclusive : celle des établissements privés d’enseignement secondaire de renommée internationale habilités à accueillir les meilleurs lauréats du CEP et du BEPC, avec le soutien de l’État.

Des établissements privés d’enseignement secondaire seront désormais de " renommée internationale". Une reconnaissance de l’Etat béninois pour la qualité de leurs programmes et de leurs résultats. C’est ce qui ressort du décret présidentiel n°2025-483 du 30 juillet 2025.

Pour figurer sur cette liste d’établissements habilités à accueillir les meilleurs lauréats à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et du Brevet d’Enseignement du Premier Cycle (BEPC), ces écoles doivent remplir des conditions. Il s’agit de : offrir un cadre de vie et de formation de qualité élevée ; disposer obligatoirement d’un internat

L’inscription ne se fait pas sur simple demande. Elle est décidée par décret en Conseil des ministres, sur rapport motivé du ministre de l’Enseignement secondaire. Ce rapport doit démontrer les atouts et les performances de l’établissement candidat.

M. M.

LIRE LE DECRET

17 septembre 2025 par ,