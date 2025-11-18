Condamné à 14 ans de prison, Désiré Vodonou voit sa peine réduite à 7 ans

La chambre des appels de la CRIET a rendu ce lundi 17 novembre 2025 son verdict dans le procès en appel de Désiré Vodonou et de ses co-prévenus. L’ex-député a vu sa condamnation à 14 ans de prison dans l’affaire de la casse d’une banque réduite à 7 ans de prison. Ses co-prévenus, le banquier Sylvestre Attadé et son informaticien sénégalais, Sy Sérigne Abdoul Aziz s’en sortent également avec la même peine de prison et d’amendes réduites.

La condamnation de l’ex-élu de Zogbodomey Désiré Vodonou et de ses co prévenus a été revue à la baisse en appel. Condamnés à 14 ans de prison et à 2 milliards FCFA d’amendes par la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à travers un jugement rendu le jeudi 02 avril 2024, l’ex-député Désiré Vodonou et ses coprévenus ont interjeté appel. Après plusieurs mois d’instruction devant la chambre des appels, le verdict est tombé ce lundi 17 novembre 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Dans la décision rendue, la chambre des appels a infirmé partiellement le jugement rendu le jeudi 4 avril 2024 en première instance. Évoquant et statuant à nouveau, ladite Cour a réduit les peines de prison de Désiré Vodonou, de l’ex-chef d’agence Godomey de la BGFI, Sylvestre Attadé et de l’informaticien sénégalais Sy Sérigne Abdoul Aziz de 14 ans à 7 ans de prison ferme. En ce qui concerne l’amende, elle est réduite par la Chambre des appels à ⅓ soit plus de 600 millions.

Par ailleurs, la chambre des appels a confirmé la confiscation de tous les biens de Désiré Vodonou et de ces deux co-prévenus à l’exception de ceux réservés à l’usage familial. Le juge en appel a également confirmé l’interdiction de séjour le Sénégalais Sy Sérigne Abdoul Aziz à la fin de sa peine de prison. Il est aussi confirmé en appel l’interdiction de façon définitive l’exercice de la fonction de banquier au prévenu Sylvestre Attadé, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Les faits

Dans l’affaire casse d’une banque au Bénin, l’ex-député de Zogbodomey et ses coprévenus ont été placés en détention préventive depuis novembre 2022. Selon le ministère public lors du procès devant la chambre correctionnelle de la CRIET, l’ex-député Désiré Vodonou et ses deux co-prévenus ont été arrêtés dans le cadre d’une affaire de server to server qui consisterait à s’immiscer dans le système informatique de la banque BGFI pour introduire de l’argent en provenance de Russie. Mais sentant le danger, l’ex-député s’est retiré de cette affaire, affirmait le magistrat.

Le procureur signale que l’objectif visé est de ramener virtuellement de l’argent de Russie, de le mettre sur le système informatique de BGFI et de le remettre dans le circuit normal. Il s’agit de brouiller les pistes en introduisant de l’argent illicite dans un système licite, renseigne-t-il. « C’est du blanchiment de capitaux », précise le procureur. Le substitut du procureur spécial de la CRIET précisait que le banquier Sylvestre Attadé a facilité l’opération avec l’appui de l’informaticien sénégalais.

Source : https://libre-express.bj/justice/4054/proces-en-appel-de-laffaire-casse-dune-banque-devant-la-criet-condamne-a-14-ans-de-prison-lex-depute-desire-vodonou-voit-sa-peine-reduite-a-7-ans

