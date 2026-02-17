mardi, 17 février 2026 -

1991 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Mobilité

Concevoir une réglementation fluide du VTC dans les marchés émergents




Comment une réglementation intelligente peut favoriser des écosystèmes de mobilité plus sûrs et inclusifs

Yango Group, entreprise technologique internationale développant des services du quotidien, a organisé un atelier de haut niveau consacré aux politiques publiques en matière de mobilité, animé par son Chief Business Officer, Adeniyi Adebayo, dans le cadre du World Government Summit 2026 à Dubaï. Cette session a réuni des décideurs publics, des représentants gouvernementaux et des acteurs du secteur afin d’échanger sur la manière dont la collaboration public-privé peut contribuer à l’élaboration de cadres réglementaires efficaces pour le transport par plateforme numérique dans les marchés émergents.
L’atelier a mis en lumière la façon dont des cadres réglementaires clairs et fluides peuvent aider les gouvernements à moderniser la mobilité urbaine tout en garantissant une concurrence équitable, la sécurité des passagers et un développement structuré et pérenne du marché. Les discussions ont souligné l’importance de définir des rôles transparents pour les plateformes numériques, les conducteurs et les opérateurs de flotte, afin de réduire l’incertitude réglementaire et de créer un environnement d’exploitation prévisible, bénéfique à l’ensemble des parties prenantes.
Des études de cas internationales ont démontré qu’une réglementation bien conçue et clairement définie peut contribuer à la stabilité des marchés et améliorer la disponibilité des services. Plusieurs exemples ont illustré comment certaines villes ont su intégrer avec succès les plateformes numériques de VTC aux systèmes de transport traditionnels, élargissant ainsi l’accès à la mobilité tout en maintenant un encadrement public efficace.
Le Portugal a notamment été présenté comme un exemple concret de réglementation orientée vers l’accompagnement du marché. La loi adoptée en 2018 y a officiellement reconnu les plateformes numériques, simplifié les procédures d’octroi de licences et évité des mesures restrictives telles que des plafonds sur le nombre de véhicules ou un encadrement strict des tarifs. En conséquence, le nombre de conducteurs VTC licenciés est passé d’environ 18 000 en 2018 à plus de 66 000 en 2023, favorisant un élargissement du choix pour les consommateurs et une meilleure couverture des services, tout en maintenant des standards élevés en matière de sécurité et de conformité.
L’atelier a également exploré la manière dont la clarté réglementaire peut accélérer la modernisation des flottes et améliorer les résultats en matière de sécurité routière. Des exemples issus de marchés africains ont montré comment un alignement des politiques publiques avec les modèles de financement et d’exploitation peut faciliter la transition vers des véhicules plus récents, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement, contribuant ainsi à la réduction des émissions et à l’amélioration de l’expérience passager.
Intervenant lors de la session, Adeniyi Adebayo, Chief Business Officer de Yango Group, a déclaré : « Une réglementation efficace de la mobilité repose sur la clarté et la proportionnalité. Lorsque les gouvernements définissent des règles transparentes pour les plateformes, les conducteurs et les opérateurs de flotte, ils favorisent des services plus sûrs, encouragent l’investissement responsable et créent les conditions nécessaires à une croissance durable du marché. »
Les participants ont par ailleurs insisté sur l’importance d’une coordination inter-ministérielle, notamment entre les autorités en charge des transports, de l’économie numérique et du développement économique, afin de veiller à ce que la réglementation de la mobilité reflète pleinement ses impacts économiques et sociaux plus larges.
Les échanges ont été particulièrement dynamiques, les participants soulignant la pertinence des contenus présentés et posant de nombreuses questions en lien avec les réalités spécifiques de leurs pays respectifs. Les discussions ont mis en évidence la diversité des défis rencontrés, qu’il s’agisse du choix de régimes fiscaux adaptés, du financement du renouvellement des flottes ou encore des enjeux de sécurité selon les différents modes de transport, dans une atmosphère constructive et engagée.
La discussion a permis de dégager plusieurs recommandations clés en matière de politiques publiques, notamment la nécessité d’établir des cadres juridiques clairs et des processus de licence numériques simplifiés, de prioriser l’intégration d’outils de sécurité numériques avancés tels que la traçabilité des trajets et les fonctionnalités de sécurité intégrées à l’application, d’éviter des mesures restrictives susceptibles de réduire la disponibilité des services ou de favoriser un retour vers l’informel, et d’adopter des approches réglementaires fondées sur des données probantes et capables d’évoluer en fonction des dynamiques du marché.
Yango a réaffirmé son engagement en faveur d’un dialogue constructif avec les décideurs publics et les acteurs du secteur dans l’ensemble de ses marchés, afin de soutenir des cadres réglementaires favorisant des écosystèmes de mobilité numérique inclusifs, sûrs et durables.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, (…)
Lire la suite

Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février (…)
Lire la suite

Dieudonné Agbaka, nouveau maire de Glazoué


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a désormais un (…)
Lire la suite

Voici les codes USSD attribués par l’ARCEP-Bénin aux opérateurs et (…)


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la (…)
Lire la suite

Les producteurs de soja et d’anacarde des Collines s’engagent à la GDIZ


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le mouvement GRoW26 - Grandir Ensemble a organisé vendredi 6 février (…)
Lire la suite

15 structures d’appui reçoivent 1,49 million USD de subventions


11 février 2026 par Marc Mensah
15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE) ont reçu, vendredi 6 (…)
Lire la suite

Nomination de Loknath Mishra au poste de directeur général de UBA UK


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine internationale United Bank for Africa (UBA) a (…)
Lire la suite

Recrutement des dirigeants de la future École des Métiers du Tourisme


5 février 2026 par Marc Mensah
L’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET) a lancé, (…)
Lire la suite

Le champ de Sèmè révèle un potentiel de 950 millions de barils


4 février 2026 par Marc Mensah
Le champ pétrolier offshore de Sèmè est estimé à 950 millions de barils (…)
Lire la suite

Un marché régional prévu à Èkpè (Sèmè-Podji)


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres, réuni mercredi 4 février 2026, a approuvé la (…)
Lire la suite

Karine Bachongy, nouvelle représentante de la Banque mondiale au Bénin


4 février 2026 par Marc Mensah
Le Groupe de la Banque mondiale a désigné Karine Bachongy comme (…)
Lire la suite

Talon lance la Vision 2060 pour “un monde de splendeurs”


3 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président (…)
Lire la suite

20 marchés modernes déjà ouverts


3 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit la modernisation de ses infrastructures marchandes. (…)
Lire la suite

Le Bénin s’affirme comme plateforme d’investissement stratégique pour (…)


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après Abuja, la capitale nigériane, la ville de Lagos a accueilli le (…)
Lire la suite

La ferme Pintabel forme à l’élevage amélioré des volailles locales à (…)


2 février 2026 par Marc Mensah
‎Des éleveurs et porteurs de projets avicoles des communes de Matéri et (…)
Lire la suite

Le corridor Cotonou-Abuja se consolide avec le Benin-Nigeria Business Forum


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Abuja, la capitale nigériane a accueilli, lundi 26 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

La liste des nouveaux DSI, DST, PRMP et SAA disponible


29 janvier 2026 par Marc Mensah
La Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a rendu (…)
Lire la suite

De nouvelles perspectives d’affaires entre le Bénin et le Brésil


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille depuis ce jeudi 29 janvier 2026, une mission (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires