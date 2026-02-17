Concevoir une réglementation fluide du VTC dans les marchés émergents

Comment une réglementation intelligente peut favoriser des écosystèmes de mobilité plus sûrs et inclusifs

Yango Group, entreprise technologique internationale développant des services du quotidien, a organisé un atelier de haut niveau consacré aux politiques publiques en matière de mobilité, animé par son Chief Business Officer, Adeniyi Adebayo, dans le cadre du World Government Summit 2026 à Dubaï. Cette session a réuni des décideurs publics, des représentants gouvernementaux et des acteurs du secteur afin d’échanger sur la manière dont la collaboration public-privé peut contribuer à l’élaboration de cadres réglementaires efficaces pour le transport par plateforme numérique dans les marchés émergents.

L’atelier a mis en lumière la façon dont des cadres réglementaires clairs et fluides peuvent aider les gouvernements à moderniser la mobilité urbaine tout en garantissant une concurrence équitable, la sécurité des passagers et un développement structuré et pérenne du marché. Les discussions ont souligné l’importance de définir des rôles transparents pour les plateformes numériques, les conducteurs et les opérateurs de flotte, afin de réduire l’incertitude réglementaire et de créer un environnement d’exploitation prévisible, bénéfique à l’ensemble des parties prenantes.

Des études de cas internationales ont démontré qu’une réglementation bien conçue et clairement définie peut contribuer à la stabilité des marchés et améliorer la disponibilité des services. Plusieurs exemples ont illustré comment certaines villes ont su intégrer avec succès les plateformes numériques de VTC aux systèmes de transport traditionnels, élargissant ainsi l’accès à la mobilité tout en maintenant un encadrement public efficace.

Le Portugal a notamment été présenté comme un exemple concret de réglementation orientée vers l’accompagnement du marché. La loi adoptée en 2018 y a officiellement reconnu les plateformes numériques, simplifié les procédures d’octroi de licences et évité des mesures restrictives telles que des plafonds sur le nombre de véhicules ou un encadrement strict des tarifs. En conséquence, le nombre de conducteurs VTC licenciés est passé d’environ 18 000 en 2018 à plus de 66 000 en 2023, favorisant un élargissement du choix pour les consommateurs et une meilleure couverture des services, tout en maintenant des standards élevés en matière de sécurité et de conformité.

L’atelier a également exploré la manière dont la clarté réglementaire peut accélérer la modernisation des flottes et améliorer les résultats en matière de sécurité routière. Des exemples issus de marchés africains ont montré comment un alignement des politiques publiques avec les modèles de financement et d’exploitation peut faciliter la transition vers des véhicules plus récents, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement, contribuant ainsi à la réduction des émissions et à l’amélioration de l’expérience passager.

Intervenant lors de la session, Adeniyi Adebayo, Chief Business Officer de Yango Group, a déclaré : « Une réglementation efficace de la mobilité repose sur la clarté et la proportionnalité. Lorsque les gouvernements définissent des règles transparentes pour les plateformes, les conducteurs et les opérateurs de flotte, ils favorisent des services plus sûrs, encouragent l’investissement responsable et créent les conditions nécessaires à une croissance durable du marché. »

Les participants ont par ailleurs insisté sur l’importance d’une coordination inter-ministérielle, notamment entre les autorités en charge des transports, de l’économie numérique et du développement économique, afin de veiller à ce que la réglementation de la mobilité reflète pleinement ses impacts économiques et sociaux plus larges.

Les échanges ont été particulièrement dynamiques, les participants soulignant la pertinence des contenus présentés et posant de nombreuses questions en lien avec les réalités spécifiques de leurs pays respectifs. Les discussions ont mis en évidence la diversité des défis rencontrés, qu’il s’agisse du choix de régimes fiscaux adaptés, du financement du renouvellement des flottes ou encore des enjeux de sécurité selon les différents modes de transport, dans une atmosphère constructive et engagée.

La discussion a permis de dégager plusieurs recommandations clés en matière de politiques publiques, notamment la nécessité d’établir des cadres juridiques clairs et des processus de licence numériques simplifiés, de prioriser l’intégration d’outils de sécurité numériques avancés tels que la traçabilité des trajets et les fonctionnalités de sécurité intégrées à l’application, d’éviter des mesures restrictives susceptibles de réduire la disponibilité des services ou de favoriser un retour vers l’informel, et d’adopter des approches réglementaires fondées sur des données probantes et capables d’évoluer en fonction des dynamiques du marché.

Yango a réaffirmé son engagement en faveur d’un dialogue constructif avec les décideurs publics et les acteurs du secteur dans l’ensemble de ses marchés, afin de soutenir des cadres réglementaires favorisant des écosystèmes de mobilité numérique inclusifs, sûrs et durables.

