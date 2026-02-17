mardi, 17 février 2026 -

4e édition du FInAB

Concerts géants et créativité en fête au Family Beach de Cotonou




Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), le plus grand évènement culturel et artistique démarre, vendredi 20 février 2026, au Family Beach de Cotonou. Concerts géants, performances artistiques et diverses manifestations sont au programme de cette 4e édition qui s’annonce 4 fois festive, artistique, et colorée.

Cotonou s’apprête à vibrer au rythme du Festival international des arts du Bénin, plateforme de promotion des expressions artistiques, et des industries culturelles et créatives.
Dans le cadre de la 4e édition de ce festival qui aura lieu du 20 février au 1er mars 2026, plus qu’une capitale économique, la ville de Cotonou sera le carrefour africain des arts et des industries créatives. Au menu, des concerts vibrants avec des artistes tels que Fo Logozo, une légende vivante du rap béninois.
Le duo nigérian de musique Afro pop et de R&B, Bracket sera également de la partie pour un spectacle show et époustouflant.
La 4e édition du FInAB, c’est aussi une part importante de musique togolaise avec Sethlo, l’un des meilleurs tubeurs et Santrinos, auteur et compositeur togolais qui fait également de l’Afro RnB.
T Gang, jeune auteur-compositeur béninois sera également sur scène, de même que Anna Teko, l’une des figures marquantes de l’Afro-gospel au Bénin.
Placée sous le thème : « Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », cette 4e édition du FInAB permettra de mettre en lumière les productions artistique relevant de la mode et de la musique.
Au chapitre de la mode, le FInAB Fashion Week qui est un programme officiel, est prévu pour la période du mercredi 18 février, au dimanche 22 février 2026.
Le Festival International des Arts du Bénin, c’est une programmation très riche où la musique, la danse, le théâtre et les arts vivants se rencontrent pour une expérience mémorable et pleine d’émotion.

F. A. A.

17 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




