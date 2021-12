Concerts et autres manifestations culturelles annulés au Bénin

Les concerts du chanteur congolais Fally Ipupa prévus pour fin décembre 2021 et début janvier 2022 ont été annulés. Il en est de même pour les Nuits artistiques et culturelles de Cotonou. L’annonce a été faite, ce mardi 28 décembre 2021, par le gouvernement béninois.

Le gouvernement à travers le Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire a décidé d’annuler toutes les manifestations culturelles qu’il a prévues au profit des populations dans le cadre des fêtes de fin d’année. Il s’agit des concerts de l’artiste congolais Fally Ipupa programmés pour les 31 décembre 2021, 1er et 02 janvier 2022 et le ‘’spectacle 100% fou rires’’ des nuits artistiques et culturelles de Cotonou le 02 janvier prochain.

Selon le communiqué du comité interministériel de la gestion de la crise sanitaire, ces événements organisés par le gouvernement sont annulés en raison de la hausse rapide des cas de contamination de Covid-19 observée depuis quelques jours.

Il invite la population à tenir compte dans son quotidien de ce que la pandémie de la Covid-19 n’est pas terminée. Au contraire, souligne le comité, il est plus que jamais nécessaire de respecter et faire respecter les mesures barrières. Le gouvernement exhorte à une prise de conscience individuelle et collective et rappelle que la vaccination reste l’unique moyen pour se protéger durablement et protéger les autres contre la Covid-19.

A.A.A

