Compte rendu du déroulement du scrutin à Abomey Calavi

Ce dimanche 08 janvier 2023, les citoyens béninois étaient aux urnes pour élire leurs représentants à l’Assemblée Nationale. A l’occasion une équipe de la rédaction de 24h au Bénin, a fait une descente sur quelques centres de votes dans la commune d’Abomey Calavi.

Au total, quatre centres de vote ont été visité. Il s’agit de ceux du Complexe scolaire Science et Conscience et de SBEE Zogbadjè en plus de ceux du Campus et du CEG 1 Abomey Calavi. Sur les lieux, il se remarque un bon déroulement du vote. Les différents centres ont démarré dans l’intervalle de 7h00 à 7h30 et ont clôturé aux heures de fermeture respectives. Aucun incident n’a été enregistré.

Fiers d’avoir accompli leur devoir civique, les citoyens rencontrés espèrent que leurs partis respectifs tirent leur épingle du jeu.

